Poesia per impedire ‘l’arresto del cuore del mondo’

Quattro date in regione per Maldalsabida, lo spettacolo che vede l’attrice Aida Talliente affiancata da Leo Virgili, Flavio Passon, Roberto Amadeo e Marco D’Orlando per “impedire l’arresto del cuore del mondo”, rispondendo al buio con la bellezza, l’amore, la poesia. Nello spettacolo – giovedì 27 a Comeglians, venerdì 28 a Romans, sabato 29 a Lignano e il 1° marzo ad Artegna – si parte dalle voci di tre poeti friulani, Federico Tavan, Novella Cantarutti e Leonardo Zanier, per dimostrare come “i poeti, gli scrittori, i saltimbanchi, i suonatori, gli artisti di un popolo dallo spirito indomito saranno gli ultimi ad andarsene”. Li accomuna la provenienza: luoghi decentrati, dove si ha una diversa percezione del tempo, degli spazi, delle relazioni: luoghi al margine, “con un’identità a volte così radicale da divenire soffocanti”.