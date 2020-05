Poeti e scrittori protagonisti di AdessoCinema

Poeti e scrittori: sono loro i protagonisti di quattro dei nuovi titoli in arrivo da giovedì 21 maggio su AdessoCinema, la piattaforma di streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film.



'Segni particolari nessuno' di Paolo Comuzzi è un viaggio alla scoperta di Federico Tavan, uno dei più importanti poeti friulani contemporanei, i cui versi impetuosi e ribelli sono stati apprezzati anche fuori dall’Italia.



È dedicato alla vita del grande scrittore friulano di Codroipo 'Elio Bartolini. Una vita per la parola', documentario di Massimo Garlatti-Costa che ne racconta l’infanzia difficile, gli studi, il successo a Roma, il ritorno in Friuli, fino alla morte, avvenuta nella primavera del 2006. A fare da sfondo a questa narrazione, gli eventi del tragico ma entusiasmante Novecento italiano.



', cheha tratto nel 1993 dal romanzo di, racconta la vicenda di Eliseo (interpretato da Francesco Ursella) e il suo difficile ritorno alla vita dopo una carcerazione durata 27 anni. Un film, al pari del romanzo, profondamente friulano per l’ambientazione e la lingua ma anche – come sottolineava il critico– per “il suo sentimento, il suo significato, il suo messaggio”.In 'riconduce i due attori sul set del kolossal(1957), seconda versione cinematografica del romanzo di Hemingway, girato in gran parte a Venzone. Interlenghi, che nel film vestiva i panni del giovane soldato Aimo, e, che aveva frequentato il set come sua sposa, incontrano abitanti ed ex comparse rievocando quelle settimane straordinarie in cuiCon l’occasione si ricorda che tra i titoli in streaming è ancora disponibile '', il- guerriero mite e gentile che abita "fra l’ultima parola detta e la prima nuova da dire" - fatto daIl quinto nuovo titolo della settimana, online dal 24 maggio fino al 4 novembre, ci riporta invece alla Grande Guerra, iniziata per l’Italia il 24 maggio 1915. '' (1921), restaurato dalla Cineteca del Friuli a partire da materiali conservati alla Cineteca Nazionale,: dalla preparazione a Trieste del carro funebre alla scelta, nella Basilica di Aquileia, della salma che avrebbe rappresentato tutti i caduti e i dispersi italiani, quindi il lento viaggio in treno, le folle reverenti in ogni stazione, l’arrivo a Roma per la tumulazione al Vittoriano e le manifestazioni del 4 novembre nelle principali città.www.adessocinema.it.