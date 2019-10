Polcenigo, in novembre la prima Stagione Teatrale

Si chiama Arte nel Borgo la prima stagione del Teatro Comunale di Polcenigo. La rassegna, che si comporrà di tre serate tra novembre e marzo, viene realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, istituzione che proprio in questi giorni ha festeggiato i 50 anni di attività e che si occupa dell’attività di 27 sale teatrali della regione.



“Ospitare una rassegna teatrale di così elevato spessore rappresenta per l’Amministrazione Comunale di Polcenigo il raggiungimento di un importante traguardo culturale – afferma con orgoglio l’Assessore alla Cultura del Comune di Polcenigo Anna Zanolin –. Siamo certi che la collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale non solo andrà ad arricchire l’offerta culturale e la visibilità, sempre crescenti, del borgo di Polcenigo, ma sarà un’occasione di aggregazione e arricchimento culturale per gli stessi Polcenighesi che potranno riscoprire il sapore antico, ma sempre attuale, di un genere quasi dimenticato come la Commedia dell’Arte di Molière, e vivere emozioni profonde grazie alle musiche di Jacques Brel, Juliette Greco, Edith Piaf, Fabrizio de André, Bruno Lauzi, Gino Paoli e Simone Cristicchi”.



“Accogliamo con grande piacere nella nostra famiglia – è il commento di Renato Manzoni, direttore dell’ERT – il Teatro Comunale di Polcenigo per il quale quest’anno abbiamo ideato un programma di tre serate che, partendo dalla musica, passa per la Commedia dell’Arte per arrivare al gran finale con il teatro di narrazione di un nome di rilevanza nazionale come Simone Cristicchi”.

Il sipario su Arte nel Borgo si alzerà venerdì 15 novembre con Col tempo, sai / Avec le temps, un omaggio che il giornalista Massimo Cotto e il cantautore friulano Piero Sidoti rendono alla scuola francese di Jacques Brel, Juliette Greco, Edith Piaf, e a quella genovese di Fabrizio de André, Bruno Lauzi e Gino Paoli: racconti e musica per una serata emozionante. Venerdì 17 gennaio si cambia totalmente genere con Il malato immaginario di Stivalaccio Teatro. La compagnia di Marco Zoppello ha riscritto i canoni della Commedia dell’Arte riportandola in auge e ottenendo grande successo di pubblico e critica in Italia ed Europa. In un gioco di teatro nel teatro, la compagnia metterà in scena il dietro le quinte di una replica della celebre farsa di Molière. La stagione si chiuderà venerdì 13 marzo con Esodo di Simone Cristicchi. Il “cantattore” romano attraverso racconti e canzoni narra una pagina dolorosa della storia d’Italia, quella degli oltre 300.000 istriani e dalmati costretti dal Trattato di Pace del 1947 ad abbandonare le loro terre natali destinate a non essere più italiane.

La campagna abbonamenti della stagione si terrà in Teatro da martedì 22 a venerdì 25 ottobre, dalle 17 alle 19, e sabato 26 ottobre dalle 10.30 alle 12.30. La prevendita dei biglietti per il primo spettacolo è programmata, sempre in Teatro, per il 6, 7, 13 e 14 novembre dalle 17 alle 19.



Informazioni chiamando il Comune di Polcenigo al numero 0434 74001. Maggiori approfondimenti sugli spettacoli al sito ertfvg.it.