Polinote Music Room, a tu per tu con Daniele D'Agaro

In attesa della programmazione in presenza di laboratori e workshop nel mese di marzo - attraverso i quali sarà possibile conoscere sia artisti del territorio che grandi musicisti di fama nazionale e internazionale - condividendo interessi e passioni e suonando insieme, gli appuntamenti della Polinote Music Room - progetto della scuola di musica Polinote di Pordenone, con la coordinazione artistica dei batteristi Luca Colussi e Giovanni Truant, realizzato con il patrocinio del Comune di Pordenone, il sostegno di Fondazione Friuli, in collaborazione con Associazione Sviluppo Territorio, studio grafico Interno99, Diego Flaiban Artist e Claps – proseguono on line. Protagonista dell’appuntamento di lunedì 21 febbraio (ore 21.00 sulla pagina Fb Polinote Music Room) per un’intervista speciale sarà il poliedrico musicista friulano Daniele D'Agaro, presentato da Giovanni Truant.



Daniele D'Agaro, ha iniziato le sue attività musicali nel 1979 con la Mitteleuropa Orchestra. Dopo una permanenza di 16 anni in Olanda dove si è esibito con i gruppi più rappresentativi nord europei ed americani, registrando più di 7O cd, vive a Ronchi dei Legionari. Si esibisce da oltre dodici anni con il trio del pianista Franco D'Andrea, fa parte dell'orchestra Globe Unity del pianista berlinese Alexander Von Schlippenbach, dirige diverse proprie formazioni.



Nel 2007 e 2008 ha vinto il referendum della critica nazionale "Top Jazz" come migliore sax e clarinetto. Nel 2010 ha vinto il Jazzit Award nella categoria clarinetto ed Orchestra con la Adriatics Orchestra. Ultimamente si esibisce con la pianista giapponese Aki Takase. Attualmente svolge concerti in solo suonando tutti i sassofoni e clarinetti, dirige il suo gruppo Ultramarine con un programma dedicato al canto degli uccelli con il campione cocchiolatore Camillo Prosdocimo. Dirige il duo Discantus con l'organista Mauro Costantini che presenta un

repertorio dedicato ai discanti aquileiesi, forma corale dell'antica liturgia aquileiese. Svolge un’intensa attività concertistica con tournée in tutta Europa, Stati Uniti, Canada e Russia.

Polinote Music Room è una stanza in movimento, sita nel centro storico di Pordenone alla sede della scuola di musica Polinote. In questo spazio si tengono interviste online, laboratori, workshop, con musicisti di nota fama dell’area classica, jazz e moderna. L’obiettivo è coltivare l’interesse per la musica e creare un luogo che dà a chiunque l’opportunità di venire a contatto con artisti impegnati nella scena nazionale e internazionale e di conoscere più a fondo artisti del nostro territorio.