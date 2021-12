Polinote Music Room con Nevio Zaninotto

Iscrizioni aperte al laboratorio "Il linguaggio del jazz: strutturemelodiche. Tecniche di improvvisazione" condotto dal noto sassofonista e compositore friulano Nevio Zaninotto, nell’ambito della Polinote Music Room, a sua volta parte del calendario del Natale a Pordenone promosso dal Comune e in programma lunedì 13 dicembre alle 21. Il laboratorio tratterà l'approccio compositivo melodico applicato alle forme della musica Jazz: frammenti scalari, note di approccio cromatiche, progressioni, prassi esecutiva dei workshop di Barry Harris.

Approfondimento della percezione ritmica e dello swing, Il pensiero musicale e la pratica efficace. Aperto a tutti gli strumenti, è rivolto ai musicisti professionisti e non, allievi e appassionati. L'ingresso è libero su prenotazione, i posti sono limitati. Partecipazione con Super Green Pass.



Per info e prenotazioni: tel. 0434 520754 cel.347 7814863, info@polinote.it.Sassofonista, musicista e compositore friulano, Zaninotto, diplomato al Conservatorio di Brescia, si è formato ai seminari di Umbria Jazz, al “Landeskonservatorium” di Klagenfurt e a New York con Barry Harris, David Sancez, Ralph LaLama, Joel Frahm. Ha partecipato ad importanti festival e rassegne di musica Jazz in tutta Europa. Ha collaborato e suonato con numerosissime formazioni jazz e di musica classica. I laboratori della Polinote Music Room ospitano musicisti professionisti del territorio che condividono la propria musica. In questi incontri gratuiti aperti a tutti si trattano diversi generi musicali tra ascolto e pratica.Il laboratorio con Zaninotto anticiperà l'ultimo appuntamento della Polinote Music Room per l'anno 2021, in programma: un'eccezionale intervista online sulla pagina facebook del progetto aPolinote Music Room è una stanza in movimento, che prende nome dallo stesso progetto, sita nel centro storico di Pordenone alla sede della scuola di musica Polinote. In questo spazio si tengono interviste online, laboratori, workshop, con musicisti di nota fama dell’area classica, jazz e moderna. L’obiettivo è coltivare l’interesse per la musica e creare un luogo che dà a chiunque l’opportunità di venire a contatto con artisti impegnati nella scena nazionale e internazionale e di conoscere più a fondo artisti del territorio.