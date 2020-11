Polinote Music Room ospita Giorgio Zanier

Protagonista lunedì 30 novembre alle 21 nel salotto musicale di Polinote Music Room - evento nato e concepito in presenza, ma che si è evoluta on line, come atto di resilienza e fiducia nella forza della musica e della sua importanza nella nostra vita – sarà un altro noto musicista del territorio che si racconterà tra musica ed esperienze di vita: il batterista e specialista nella didattica della batteria Giorgio Zanier. L'appuntamento verrà trasmesso sulla pagina Facebook di Polinote Music Room (progetto ideato da Luca Colussi e Giovanni Truant, realizzato in collaborazione con Sviluppo e Territorio e studio grafico Interno99, col supporto tecnico di Davide Pettarini di Claps): a presentare e intervistare Zanier sarà il musicista e insegnante Giovanni Truant. Apprezzatissimo batterista nel panorama della musica pop italiana, Zanier vanta prestigiose collaborazioni con personaggi del calibro di Pitura Freska, Patty Pravo, Donatella Rettore, Teresa De Sio, Johnny Dorelli e molti altri. Parallelamente alla carriera da batterista, diventa uno specialista nella didattica della batteria: è infatti autore di un personale metodo didattico nel quale sono state rielaborate nuove tecniche e metodologie stimolate dall'incontro con i grandi batteristi statunitensi, denominato Custom Learning. Insegna al CDM di Rovereto e tiene seminari e conferenze sullo strumento in Italia e all'estero. Tra le esepreinze più interessanti l’incontro con Freddy Gruber, a seguito del quale inizia un lungo percorso di approfondimento dedicato all’utilizzo della forza di gravità sviluppato in seguito con Carl Tassi e Bruce Becker, entrambi allievi di Gruber. Da alcuni anni collabora sugli stili musicali con Skip Hadden docente di batteria presso il Berkley College of Music di Boston. Incessante il suo lavoro di ricerca, studio e formazione, principalmente frequentando corsi e masterclass con i migliori trainer statunitensi e italiani. Da un anno frequenta il Master Internazionale ad Alte Prestazioni, Real Result Coaching, di Roberto Cerè dove ha già ottenuto la qualifica di technical Coach e le certificazioni come PNL Business Practitioner, PNL Business Master Practitioner, NLP Coach. Si è inoltre certificato in Resonance Coach con Simone Pacchiele. E’ autore del libro intitolato “Crea la colonna sonora della tua vita”.