Polinote Music Room presenta l'artista messicano Josué Gutiérrez

Continua la preziosa collaborazione nata tra la scuola di musica Polinote e il Caffè Letterario Pordenone, che per l'occasione ospita alcune interviste della Polinote Music Room. Protagonista dell'appuntamento di lunedì 3 maggio alle 21 - trasmesso come di consueto sulla pagina Facebook Polinote Music Room - sarà l'artista messicano Josué Gutiérrez, chitarrista, concertista e didatta, intervistato per l'occasione dal chitarrista e insegnante Andrea Angius.



"La collaborazione tra Polinote e Caffè Letterario - afferma la presidente di Polinote Giulia Romanin è un modo per restituirci un po' di quello che abbiamo perso, un piccolo spiraglio perché la musica e i locali possano rivivere, in un rapporto di reciproca valorizzazione. Il nostro obiettivo è infatti quello di trasformare lo spazio in luogo attraverso un processo socio-musicale, inteso come coinvolgimento e partecipazione della comunità. Un risultato raggiunto sia con gli appuntamenti in presenza pre-covid ma anche con quelli online, che hanno presentato un vivace confronto a distanza".



Josué Gutiérrez, nato in Messico, dopo aver iniziato lo studio della chitarra col maestro Cutberto Córdova si è trasferito in Italia per proseguire la sua formazione musicale con i maestri Paolo Pegoraro e Stefano Viola all'Accademia di Interpretazione Chitarristica “Francisco Tárrega” di Pordenone e nei Conservatori di Castelfranco Veneto e di Udine.Svolge attività come concertista, didatta, membro di giuria e direttore artistico. Ha tenuto numerosi concerti, conferenze, seminari e masterclass in Messico, Austria, Croazia, Italia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svizzera. È stato membro del Trio Nahual, fondato nel 2002, con cui ha sostenuto un'intensa attività concertistica in Messico e in Europa, ottenendo numerosi riconoscimenti tra i quali spiccano i 12 primi premi vinti in importanti concorsi cameristici nazionali e internazionali. Il compositore Marco De Biasi ha dedicato a questa formazione e ai suoi membri numerosi brani cameristici e solistici, così come un concerto per tre chitarre e orchestra eseguito in anteprima mondiale nel 2008Insegna chitarra classica e musica da camera in diverse scuole. Da diversi anni è impegnato con la Segovia Guitar Academy di Pordenone nella diffusione della chitarra classica come strumento per la maturazione artistica e umana dei ragazzi e delle ragazze tramite la scoperta di una propria dimensione espressiva. Oltre all'amore per la musica, i suoi interessi spaziano in ambiti quali la lettura, la fotografia, la scrittura, il disegno e il buddismo. Suona con una chitarra del liutaio Marco Bortolozzo.Polinote Music Room è un progetto realizzato dalla scuola di musica Polinote di Pordenone, la cui direzione artistica è affidata ai batteristi Luca Colussi e Giovanni Truant. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Pordenone, l'Associazione Sviluppo Territorio C’entro Anch’io di Pordenone, lo studio grafico Interno99 di Cordenons, Caffè Letterario di Pordenone, col supporto tecnico di Davide Pettarini della cooperativa Claps.