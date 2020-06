Polinote Music Room, salotto musicale con Arno Barzan

Dopo il buon riscontro con la serata assieme a Enrico Maria Milanesi che ha rotto il ghiaccio, prosegue sulla pagina Facebook di Polinote, Polinote Music Room versione on line, progetto realizzato con la direzione artistica dei batteristi Luca Colussi e Giovanni Truant, col supporto tecnico di Davide Pettarini della Claps e con la collaborazione dell'Associazione Sviluppo e Territorio C'entro Anch'io di Pordenone, sponsor tecnico Mobili Gamma. Protagonista della serata - condotta dal giovane musicologo Alessandro Fadalti e impreziosita dalle opere dell'artista Diego Flaiban, in diretta lunedì 29 giugno alle 21- sarà Arno Barzan. Diplomato brillantemente in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Trieste, perfezionandosi in seguito sulla letteratura organistica della Germania del Nord e sulle opere di J. S. Bach all'Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia, Barzan è un musicista eclettico, con all'attivo decine di composizioni proprie e centinaia di arrangiamenti. Collabora come pianista, tastierista, trascrittore, arrangiatore con vari musicisti della regione.

Tra i suoi tanti progetti musicali spicca “Verdi Rock, quintetto etno-swing, quartetto jazz-freestyle rap, in trio, in duo, da solo, non andandoci”. Docente di tastiere, pianoforte, organo, armonia, teoria e solfeggio, musica d'insieme.

Nella sua musica è sempre presente una vena d'ironia.