Polinote si fa in due per il debutto di Polinote on Air

Doppio appuntamento sabato 9 aprile con Polinote. La giornata vedrà infatti oltre a un workshop per la Polinote Music Room anche il debutto, alle 16, di “Polinote on Air”, programma radiofonico, che si presente come un salotto musicale, durante il quale gli insegnanti della scuola si raccontano ai microfoni di Wideline Radio, per condividere con il pubblico della radio aneddoti, nuovi progetti e curiosità dal mondo della musica. Il tutto intervallato da brani musicali e qualche live session realizzata direttamente in radio. “Abbiamo dato il via a questo nuovo progetto – afferma Giulia Romanin, presidente di Polinote – per valorizzare i progetti dei nostri insegnanti, cuore pulsante di Polinote, parlando di musica in una radio locale da poco insediatasi nel centro storico di Pordenone, non molto distante dalla nostra sede. Un'opportunità nuova e del tutto originale, quindi, per raccontarsi e far conoscere la grande famiglia Polinote – sempre pronta a innovarsi e sperimentare - attraverso i canali della web radio pordenonese Wideline Radio”. Ad aprire il programma "Polinote on Air" sabato 9 aprile a partire dalle 16 sarà la conduttrice radiofonica Francesca Da Ros, da sempre impegnata tra arte, cinema e musica. Primo ospite da lei intervistato sarà Angelo Comisso, rinomato pianista di fama internazionale nonché docente della scuola di musica Polinote di Pordenone. In programma una piacevole chiacchierata per scoprire l’uomo oltre la tastiera del pianoforte, ripercorrere assieme alcuni momenti salienti della sua carriera, tra vita privata, aneddoti e riflessioni filosofiche sul significato di fare musica oggi. Il tutto intervallato



con qualche brano tratto dal suo ultimo progetto musicale Numen.Nella stessa giornata Polinote Music Room - progetto realizzato col patrocinio del Comune di Pordenone, col sostegno di Fondazione Friuli e in collaborazione con Associazione Sviluppo Territorio, studio grafico Elephant Creative Communication, Diego Flaiban Artist, Claps - propone il, che permette di scoprire i benefici di studiare canto in inglese, tenuto da Kris Hagan, autore del libro Say it Right (Celid, Torino, 2021) e insegnante di molti professionisti del mondo dello spettacolo, e, stimata insegnante di canto.è un percorso formativo per allievi di canto, cantanti e insegnanti di canto che, attraverso le regole per una corretta pronuncia dell’inglese, lavora sulle tecniche vocali. Al centro di questo percorso un lavoro legato all’emissione del suono cantato. Il worshop del mattino (10.30 – 12.30) è dedicato ai bambini, quello del pomeriggio (14.30 -18.30) si rivolge a ragazzi e adulti. L'iscrizione è obbligatoria, info e prenotazioni: tel. 0434 520754 cel.347 7814863, info@polinote.it., dedicata all’insegnamento online di oltre 10 lingue mondiali e alla produzione di traduzioni. E’ preparatore di molti stimati professionisti in campo medico, universitario e comunicativo, e lavora con cantanti, attori, speaker radiofonici e giornalisti di fama. È autore del libro Say it Right - Guida alla vera pronuncia inglese, pubblica il magazine online gratuito Sir.K Magazine, e il podcast English Uncovered. Silvia Girotto collabora con il Centro Italiano Logopedia di Verona, insegna canto e canto teatrale all'Accademia Musicale G. Verdi di Venezia, sviluppando un proprio metodo di didattica della voce e strategie di apprendimento.