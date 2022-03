Polinote, tutto esaurito al primo corso professionale per Dj

Grande successo per la prima edizione del corso di Dj organizzato dalla scuola di musica Polinote di Pordenone. Iniziato a febbraio, il corso ha registrato in poco tempo il tutto esaurito, attirando persone di tutte le età, dai giovanissimi agli adulti, desiderose di acquisire le conoscenze necessarie per avviare una carriera come dj, tanto da valutare l'apertura di una seconda classe, per accogliere tutte le richieste pervenute. Le iscrizioni rimangonopertanto aperte.

Il corso si struttura come un percorso collettivo per formare la figura professionale del DJ attraverso l’acquisizione delle tecniche di ascolto e analisi,selezione personale dei brani, pratica sui diversi supporti e consolle (vinile, CD e digital) e approfondimento delle tecniche di mixing.

Si rivolge a tutti gli aspiranti Dj, amanti della musica, che vogliono addentrarsi nel mondo del deejaying o a coloro che vogliono specializzarsi e perfezionare la loro tecnica.

Le lezioni sono tenute dal Dj Ale Zec, con alle spalle una carriera iniziata 31 anni fa, avendo modo di svolgere la propria attività presso radio locali e network nazionali. Nel 1994 approda a Italia network dove diventa il tecnico ufficiale del programma di punta LOS 40, ottimo canale per diffondere il suo nome, approdando nei migliori club d’Italia e locali. È dotato di una vasta conoscenza della dance anni ’90, distinguendosi anche nei generi house e deep. Collabora con il Comune di Pordenone per gli eventi musicali della città. Attualmente è attivo nei migliori locali della regione.



A completare il corso, la collaborazione con Esibirsi, la cooperativa del settore artistico più grande in Italia, che tiene un incontro teorico su come regolarizzarsi a livello lavorativo, sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.

Il corso vanta anche la collaborazione della Wideline Radio di Pordenone. Al termine dei corsi gli allievi avranno infati l'opportunità di esibirsi nello studio radiofonico in Corso Garibaldi, mettendo così in pratica le conoscenze acquisite durante le lezioni.

Il corso va ad arricchire la già ampia offerta formativa della scuola Polinote, sempre attiva e pronta a rinnovarsi con nuovi progetti musicali nel campo della formazione e della promozione musicale. Numerose sono le attività in programma nei prossimi mesi.

Per info e iscrizioni info@polinote.it tel. 0434 520754 cel. 347 7814863 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.