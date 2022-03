Pomeriggi d'inverno presenta lo stupore e la magia di 'Le Nid'

Sabato 5 marzo alle 16.30, ultimo appuntamento con Pomeriggi d’inverno al Kulturni Center Lojze Bratuž di Gorizia. La stagione invernale di teatro per famiglie del CTA chiuderà con lo spettacolo Le Nid, un progetto g.g. - produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri - che vedrà sul palco Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti.



Una storia raccontata con il linguaggio universale del corpo, della musica e della danza. Il sipario si apre su una casa bianca, posto sicuro e luogo di stabilità con le routine di ogni giorno. Chi la abita conosce la tranquillità del rituale che si ripete, una quotidianità che dà serenità. Ma un giorno nella casa arriva l’inaspettato, ciò che toglie certezze e porta con sé la novità, la magia e anche un dono: uno strano uovo da custodire, curare, proteggere e aspettare. Insieme.



Il tempo passa e l’incontro tra due mondi e modi diversi diventa occasione di scoperta e di scambio. Una nuova esperienza in cui insegnare e anche imparare. Una nuova modalità di rapportarsi che permette di crescere, rinnovarsi e allo stesso tempo stupirsi.



Le Nid, attraverso musiche originali che evocano ninne nanne, gusci che si rompono e meraviglie che stupiscono, racconta dell’arrivo dell’altro, del “diverso da me”. L’azione scenica è costruita attorno allo stupore. E poco importa se dall’uovo non uscirà un delicato e piccolo uccellino, ma un drago sgraziato e grandissimo dagli occhi d'oro.



La stagione Sobotni Vrtliak del Kulturni Center Bratuž, prosegue con gli spettacoli Juri Muri balla in Africa, in programma sabato 12 marzo, e Quella delle pulci, di scena il 26 marzo. L’appuntamento è, in entrambi i casi, per le ore 16.30.