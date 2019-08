Pop, rock, funky e italiano con la band Magazzino Commerciale

Sarà la migliore musica pop, rock, funky, dance, internzionale e italiana, proposta sul palco dalla band triestina dei Magazzino Commerciale, la protagonista della serata di venerdì 16 agosto in Piazza Verdi a partire dalle ore 21 per Trieste Estate, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione. Lo spettacolo, a ingresso libero, a cura di Tecnomedia / Fabio Sparago, celebra i vent’anni del gruppo, capace di far cantare e ballare il pubblico non solo a Trieste ma anche in numerose performance in giro per l’Europa.



I Magazzino Commerciale nascono nel 1999 grazie all’attuale leader e chitarrista Stefano "Skizzo" Marchesini, fondatore della SIP Band, che ha suonato al fianco di vari artisti di fama - tra cui Maurizio Solieri, Arthur Miles, James Thompson, Kelly Joice, Jerry Calà e Dennis Fantina – e propongono fin dall’inizio un repertorio da "grande magazzino" commerciale con tutte le hit più famose, dagli anni ’70 al giorno d’oggi, proponendo tutti gli stili musicali – pop, funky, soul, rock, disco, dance, ... Oltre a Stefano Marchesini, gli attuali componenti della band sono: Elisa Ritossa (voce), Lorenzo Visintin, Ivan Deleo (Basso), Paolo Marchesich (Batteria e percussioni).



Lo spettacolo che i Magazzino Commerciale proporranno a Trieste Estate, è adatto a giovani e non più giovani ed è composto da Medley continui quasi ad emulare un Dj set, esclusivamente studiato per chi vuol divertirsi con dell'ottima musica. In aggiunta le performance dei dj e degli animatori di Radio Company e Radio 80.