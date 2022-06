Pordenone, al via il Cinema sotto le stelle

Cinemazero inaugura venerdì 1 luglio alle 21.30 la nuova arena estiva di Largo San Giorgio, tra acque e salici, a ingresso gratuito, per offrire alla città l’occasione unica di riscoprire la magia di un’esperienza collettiva.

A dare il via al ricco programma del Cinema sotto le stelle, sarà un evento speciale dedicato al Giappone, con la proiezione de “La città incantata”, capolavoro del regista giapponese Hayao Miyazaki, Premio Oscar per l’animazione. Il film, nella nuova versione digitale, sarà introdotto da Mitsugu Harada, musicista giapponese e traduttore, fine conoscitore dell'opera di Myazaki.

A seguire, ci sarà una degustazione di mochi, i tradizionali e deliziosi dolcetti di riso del paese del Sol Levante. La serata è realizzata in collaborazione con il Paff!, con l’associazione Viva Comix, Shi’s e I-Sushi, grazie al sostegno del Comune di Pordenone, della Regione e di FriulOvest banca. In caso di maltempo, l'evento si tiene a Cinemazero.

Il film è un viaggio onirico sul passaggio all’età adulta, tra tradizione giapponese e creature magiche, un'opera in grado di incantare grandi e piccini, perfetta per una serata in famiglia. Racconta le avventure della piccola Chihiro, in macchina con i suoi genitori: durante il viaggio, il padre sbaglia strada e capitano davanti a una grande costruzione in apparenza abbandonata. Si ritroveranno in una città fantasma governata da una strega malvagia, con al seguito antiche divinità e creature magiche.

Nel pomeriggio, alle 17.30 in Mediateca di Cinemazero a Palazzo Badini, sempre con ingresso libero, si terrà un incontro di approfondimento sulla figura di Miyazaki, condotto dal pordenonese Matteo Batetta, collaboratore del Paff!, dove tiene corsi di disegno manga per ragazzi e conferenze dedicate al mondo del fumetto e dell'animazione giapponese. In Mediateca, Batetta proporrà un breve viaggio alla scoperta delle opere che hanno fatto della carriera del noto regista giapponese uno dei punti di riferimento mondiali della narrazione animata, dagli esordi ai successi più recenti.

Analizzando i retroscena meno conosciuti dei lungometraggi che lo hanno reso celebre, traccerà l'identikit di un artista a tutto tondo, innamorato della natura e del mondo che ci circonda, oltre che del suo lavoro.

Il programma del Cinema sotto le stelle in Largo San Giorgio, con oltre venti appuntamenti tra film, incontri, cineconcerti, prosegue lunedì 4 luglio con "Belfast" di Kenneth Branagh, successo dell'ultima stagione cinematografica, una dichiarazione d'amore in bianco e nero del celebre attore e regista britannico, alla sua città natale.

