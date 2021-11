Pordenone, al via la rassegna regionale di teatro amatoriale

Si alza il sipario domenica 14 novembre sulla Rassegna regionale di teatro popolare, iniziativa culturale organizzata dal Comitato provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, con il sostegno di Comune del Pordenone e con il contributo di Edr Pordenone e Friulovest Banca di Credito Cooperativo. La 22esima Rassegna regionale di teatro popolare riceve il sostegno della Fondazione Friuli che continua a credere e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale.



Due le novità della 22esima edizione: a causa dei lavori in corso che stanno interessando la tradizionale sede del Festival, i primi quattro spettacoli saranno ospitati nell’Auditorium parrocchiale di Borgomeduna (ingresso gratuito); per i successivi appuntamenti, da gennaio 2022, si tornerà nel tradizionale Auditorium Concordia. Anche per questa edizione il Comitato Fita ha deciso di non variare il costo del biglietto di ingresso (previsto quindi solo per il Concordia): 5 euro.



“Nel segno della continuità e dell’esperienza maturata – spiega Franco Segatto, presidente della Fita di Pordenone – anche per questa 22.a rassegna abbiamo selezionato 12 spettacoli che raccontano la tradizione dei nostri territori e lo spirito di innovazione che caratterizza da sempre le nostre compagnie teatrali. Sono importanti manifestazioni come questa che spingono ancor di più le nostre associazioni ad aumentare la loro preparazione e quindi a crescere artisticamente per poter offrire al pubblico, attento ed esigente, spettacoli nuovi e originali. Il nostro obiettivo è valorizzare le compagnie amatoriali del Friuli Venezia Giulia, con le loro lingue, dialetti, usi e costumi. Non mancheranno quindi le commedie in lingua e soprattutto il teatro dialettale, caposaldo della nostra tradizione culturale. Un doveroso ringraziamento va a tutta la squadra organizzativa che unitamente al Direttivo del Comitato Provinciale di Pordenone della Fita porta avanti questa meravigliosa kermesse, a partire dal Gruppo Teatro Pordenone “Luciano Rocco”, che ha curato la direzione artistica della manifestazione; il Comune di Pordenone, che da sempre sostiene la manifestazione; Fondazione Friuli e Friulovest Banca di Credito Cooperativo, che credono nella nostra proposta culturale e, non ultima, l’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone che mette a nostra disposizione l’Auditorium Concordia, sede storica della nostra importante rassegna”.Domenica 14 novembre, alle 16, Compagnia teatrale Il Gabbiano di TriesteDeme pase…! da un’ora di tranquillità di Florian ZellerAdattamento in dialetto triestino di Monica ParmegianiRegia di Riccardo FortunaCommedia in triestinoDomenica 21 novembre, alle 16, Compagnia teatrale Il Teatrozzo di Pasiano di PordenoneDante ‘700 -Tra Firenze e il NonsèlTesto e regia di Andrea BuratoLettura scenicaDomenica 5 dicembre, alle 16, Compagnia teatrale Baraban di UdineCon il cuore in mano-scene da un matrimonioTesto e regia Paolo SartoriCommediaDomenica 12 dicembre, alle 16, Compagnia teatrale Terzo Teatro di GoriziaUn ladro, due matrimoni e… un funeraleTesto e regia di Mauro FontaniniCommediaDomenica 9 gennaio, alle 16 Gruppo Teatro e Musica “Parole Note” di Roveredo in Piano (PN)Solo una vecchia mansarda di Valerio Di PiramoRegia di Alessandro GennaroCommedia in ­­­­­­­­­­italianoDomenica 16 gennaio, alle 16, Compagnia teatrale I commedianti per scherzo di Brugnera (PN)Che tragedia! di Francesco PallottaRegia di Franco SegattoCommedia in italianoDomenica 23 gennaio, alle 16, Compagnia teatrale ProPoste Teatrali di Trieste (TS)Casalinghe disperate da “Le cognate” di Michael TremblayAdattamento e regia Alessandra PrivileggiCommedia in triestinoDomenica 30 gennaio, alle 16, Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco di PordenoneDannazione donna di Marco FerriRegia di Francesco BressanAtto unico in tre quadri per una sola protagonistaDomenica 6 febbraio, alle 16, Compagnia teatrale Amici di San Giovanni di TriesteSempre alegri mai passion di Giuliana ArticoRegia di Giuliano ZannierSpettacolo brillante a leggio in dialetto triestinoDomenica 20 febbraio, alle 16, Compagnia teatrale Piccolo Teatro Città di Sacile di Sacile (PN)Il Borghese Gentiluomo di MolièreRegia di Edoardo FainelloCommedia in italianoDomenica 27 febbraio, alle 16, Compagnia teatrale Associazione Teatrale Friulana di UdineB.A.R. Bolscevichi Alla Riscossa di Stefano MenisRegia di Federico ScridelCommedia in italiano e friulanoDomenica 13 marzo, alle 16, Compagnia teatrale Zerotraccia di Codroipo (UD)Salvo complicazioni morirò tratto da “Il malato immaginario di Moliére” adattamento e regia di Monica AguzziCommedia in italiano