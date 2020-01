Pordenone ancora capitale letteraria

Anno di celebrazioni e conferme, il 2020 si prepara a confermare Pordenone come capitale regionale delle cultura e in particolare della letteratura, grazie soprattutto a rassegne entrate da tempo in ‘doppia cifra’. Per Dedica, nato 25 anni fa, sarà l’anno di Hisham Matar, lo scrittore di origini libiche che vive tra Londra e New York, Premio Pulitzer 2017, protagonista del festival in programma dal 7 al 14 marzo, fatto di conferenze, letture teatrali, musica, mostre, incontri col protagonista e personaggi legati al suo mondo. Dal 16 al 20 settembre sarà invece la volta di pordenonelegge, la festa del libro e degli autori, preceduta per tutto l’anno da una lunga serie di rassegne ‘preparatorie’.



VOCAZIONE ALLE ‘LETTERE’

Come pordenonescrive, la Scuola di scrittura creativa della Fondazione Pordenonelegge curata da Alberto Garlini e Gian Mario Villalta: un progetto legato alla vocazione di una città diventata motore della scrittura in Italia. L’11a edizione presenta alcune novità importanti, a cominciare dai laboratori attraverso quattro focus (struttura del romanzo, poesia, riscrittura e romanzo familiare) e lezioni che spazieranno dal gotico siciliano all’ucronia, dall’amicizia alla tradizione. Le lezioni a Palazzo Badini dal primo febbraio al 7 marzo: iscrizioni aperte fino al 18 gennaio (fondazione@pordenonelegge.it) e insegnanti del calibro di Andrea Tarabbia, vincitore dell’ultimo Campiello, Nadia Terranova, finalista del Premio Strega, Michela Marzano, Marcello Fois e Tullio Avoledo, oltre ai curatori Garlini e Villalta.



IL FOTOGRAFO DEGLI SCRITTORI

Per anticipare invece l’arrivo del pluripremiato autore - tradotto in 40 lingue - di Dedica, l’unico festival letterario che approfondisce l’universo poetico e letterario di un singolo autore, oltre agli aspetti socio-politici del paese di provenienza, nella Biblioteca di Pordenone sabato 11 sarà inaugurata la prima personale del fotografo Basso Cannarsa: Ritratti eloquenti. Fotografie di scrittori e di protagonisti della scena culturale. Internazionalmente noto come ‘il fotografo degli scrittori’, Cannarsa ha fatto di questa specializzazione la cifra della sua professione artistica, per la quale collabora con le maggiori case editrici, i quotidiani e periodici di tutto il mondo. L’esposizione, curata dall’Associazione culturale Thesis, porta sotto i riflettori fino al 15 febbraio il prezioso lavoro del fotografo di molti dei protagonisti di Dedica, con una selezione di oltre 40 ritratti scelti dall’amplissima collezione di scatti del fotografo.



DALLE PARETI AGLI SCAFFALI

Tra questi, gli scrittori Primo Levi, Ferlinghetti, McEwan, Margareth Atwood, Arundhaty Roy, Saramago, Ionesco…, senza tralasciare altre grandi personalità della cultura (Antonioni e Fellini, Ettore Sottsass, Gillo Dorfles, Cesare Musatti). Una galleria ideale raccolta in un catalogo d’arte accompagnato dalle pagine introduttive di Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, e di Matteo Codognola, con note critiche di Angelo Bertani. In abbinamento all’esposizione, come “suggerimenti di lettura”, la Biblioteca Civica ha raccolto un repertorio specifico delle opere a catalogo degli autori ritratti, mettendone in evidenza soprattutto le ultime uscite editoriali, tutte disponibili al prestito.