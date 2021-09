Pordenone capitale dei festival europei

Le città di Pordenone e Cividale del Friuli ospiteranno da venerdì 3 a domenica 5 settembre 2021 i lavori di “FestivalFinder.eu (a)Live Now”, il progetto realizzato dall’ EFA (European Festivals Association), in collaborazione con due realtà di riferimento del Friuli Venezia Giulia per lo spettacolo dal vivo, il Festival internazionale di Musica Sacra di Pordenone e Mittelfest di Cividale del Friuli che ospiteranno l’evento, e con Italiafestival (l’associazione multidisciplinare che dal 1987 è formata da alcuni tra i più prestigiosi festival italiani), la piattaforma olandese Publiq, la società Summa Artium, la rete di comunicazione paneuropea Euractiv Media Network, la città di Bergen. “(a)Live” è l’evento che sarà ospitato dal Festival di Musica Sacra di Pordenone: appuntamento venerdì 3 settembre al Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, dove domani in mattinata – dalle 11.30 – si terranno la riunione del Direttivo e l’Assemblea generale di Italiafestival, per la prima volta riunita in Friuli Venezia Giulia. E dalle 15 spazio alla tavola rotonda internazionale che indagherà i modi, le prospettive, le dinamiche della ripresa post pandemia dello spettacolo dal vivo in regione, a livello nazionale e internazionale.



Fra i partecipanti il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’Assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, il presidente Agis Carlo Fontana, i presidenti Efa Jan Briers e Italiafestival Francesco Maria Perrotta, la responsabile della Direzione Generale Cultura Ue Barbara Gessler, i direttori artistici del Festival Int. Musica Sacra Pordenone Franco Calabretto e Eddi De Nadai, il presidente Italiafestival Francesco Maria Perrotta. “Grazie all’azione di ItaliaFestival – spiega Franco Calabretto, della direzione artistica del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone - abbiamo in Friuli un grande evento che lega i territori delle province di Udine e Pordenone in un progetto condiviso che diventa straordinaria vetrina internazionale. Quale modo migliore per festeggiare i 30 anni di lavoro di indagine attraverso i territori del sacro, che il Festival di Pordenone svolge promuovendo i giovani artisti e commissionando sempre nuove composizioni su tema dato. Un dialogo interreligioso che rappresenta una cifra riconoscibile e originale nel panorama nazionale. Una prospettiva di ‘lettura’ della contemporaneità che a nostro avviso ha un forte valore simbolico”.Il progetto, che proseguirà nelle giornate di sabato e domenica a Cividale del Friuli nell’ambito di Mittelfest, è supportato dal programma “Europa Creativa” della Commissione Europea, attraverso “FestivalFinder.eu”, la piattaforma di ricerca online che permette agli utenti di scoprire i festival di oltre 45 Paesi europei.