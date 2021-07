Pordenone celebra la Giornata internazionale del rifugiato

Il 20 giugno si è celebrata la Giornata internazionale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite per ricordare l'approvazione della Convenzione di Ginevra del 1951. In questa circostanza l'obiettivo è quello di far conoscere la realtà di un fenomeno che interessa milioni di persone in tutto il mondo e coinvolge anche noi italiani, impegnati su più fronti sul tema dell'accoglienza.



Nel territorio pordenonese la Cooperativa Nuovi Vicini lavora a diversi progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, con l’obiettivo di accogliere, tutelare e promuovere la ricostruzione di un percorso di vita molto spesso interrotto da tragici eventi o abbandonato forzatamente, lontano da tutto ciò che è casa e famiglia.



Per celebrare degnamente la Giornata internazionale del rifugiato, dopo un primo evento organizzato nel comune di San Vito al Tagliamento e che ha visto un’ottima adesione da parte della cittadinanza, la Nuovi Vicini organizza un secondo evento nel capoluogo di provincia.



Il 14 luglio alle ore 21.30 verrà infatti organizzata una serata a Pordenone all’interno della rassegna cinematografica di Cinemazero: in piazzetta Calderari sarà proiettato il film “Qualcosa di meraviglioso”, storia vera di speranza e riscatto dal Bangladesh verso l’Europa, dove un giovane ragazzo appassionato di scacchi riesce a cambiare il proprio futuro e quello della propria famiglia. Un film appassionato ed emozionante, dove il gioco diventa insegnamento di vita e dove si apre una finestra sulla condizione spesso disperata dei migranti, sul coraggio e l’abnegazione di cui danno prova tra esilio e adattamento al paese di accoglienza. Ad aprire la serata, ospite d’eccezione sarà Samuel Storm, giovane promessa della musica di origine nigeriana, finalista dell’edizione 2017 di X-Factor (insieme ai Maneskin, Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti), che racconterà la sua odissea di rifugiato per giungere in Europa e la sua rinascita all’interno del panorama musicale italiano. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione inviando una mail a eventi.cinemazero@gmail.com.L’evento rappresenta un momento importante di sensibilizzazione verso la cittadinanza tutta e per raccontare un fenomeno, quello delle migrazioni forzate, molto spesso poco conosciuto e stigmatizzato, ma che racchiude storie di uomini e donne che sono state costrette ad abbandonare il proprio Paese e la propria famiglia e ora stanno cercando di ri-costruire la propria vita.