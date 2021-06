Continua la Rassegna Pordenone Fa Musica giunta alla sua VIII edizione organizzata dall’Associazione Musicale Fadiesis supportata dal Comune di Pordenone, dalla Regione FVG Turismo, dalla Fondazione Friuli e questa volta lo fa in presenza. Dopo Musei da ascoltare con i concerti on-line nella splendida cornice dei musei civici pordenonesi, la manifestazione prosegue in presenza nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19, con concerti, masterclass, workshop ed esibizioni di giovani musicisti. Venerdì 11 giugno alle ore 20.45 concerto del duo Crazy Breath dedicato all’apprezzato critico musicale di origine pordenonese Mario Bortolotto e sabato 12 giugno sempre alle 20.45 concerto per il 700° Anniversario Dantesco con Elena Zegna, voce e Ubaldo Rosso, flauto. Entrambi i concerti si svolgeranno all’Ex Convento di San Francesco di Pordenone a ingresso libero con prenotazione allo 0434 43693 dalle 10.00 alle 12.00