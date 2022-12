Pordenone, gli auguri di Natale con la Fvg Orchestra

Domenica 18 dicembre il Comune di Pordenone farà gli auguri alla città con uno speciale concerto gratuito della Fvg Orchestra: appuntamento alle 18 al Teatro Verdi per ascoltare l’orchestra della regione insieme al celebre violoncellista Mario Brunello.

Il programma sarà di grande bellezza e ascolto: si inizia con la Sinfonia di Joseph Haydn n. 6 “Le matin” un vero e proprio risveglio musicale, per poi passare a “Morning Prayers (from Life without Christmas)” di Giya Kancheli, un titolo che invita ad una preghiera laica condivisa per riflettere sui difficili momento che stiamo vivendo e ritrovare il vero spirito natalizio. Nella seconda parte il violoncellista Mario Brunello sarà impegnato nella doppia veste di solista e di direttore nel celebre Arpeggione di Franz Schubert trasformato da Gasper Cassadò in un vero e proprio concerto in la minore per violoncello e orchestra.

Mario Brunello è uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della sua generazione. Solista, direttore, musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo, è stato il primo Europeo a vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 1986. Il suo stile autentico e appassionato lo ha portato a collaborare con i più importanti direttori d’orchestra quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Myung-whung Chung, Yuri Temirkanov, Zubin Mehta, Ton Koopman, Manfred Honeck, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Seiji Ozawa, Riccardo Chailly e Claudio Abbado. Nell’arco della sua lunga carriera, Brunello si è esibito con le più prestigiose orchestre del mondo tra cui la London Symphony e la London Philharmonic Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la San Francisco Symphony, la NHK Tokyo, l’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Filarmonica della Scala e la Filarmonica di Monaco, per citarne alcune.

La Fvg Orchestra festeggia con questo concerto i recenti successi della tournée che l’ha portata ad esibirsi a Novi Sad, città serba Capitale della Cultura Europea 2022, e nella Sala da Concerto del Conservatorio di Praga: momenti indimenticabili che hanno sancito il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura Italiana della Fvg Orchestra come Nuova ICO.

Il concerto è ad ingresso libero e non necessita di prenotazione, si potrà accedere in teatro fino ad esaurimento posti.