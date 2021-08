Pordenone Music festival a Fagagna con l'alchimia della citarra terzina

Torna a grande richiesta al Pordenone Music Festival, organizzato per la sua 26esima edizione da Farandola col contributo di Regione FVG e Fondazione Friuli, il 19th Century Guitar Duo, che si esibirà sabato 27 agosto alle 20.45 sul sagrato della chiesa di S. Giacomo a Fagagna, nella sezione del festival dedicata al tour dei “Borghi più belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia”. Un tour in progress, in stretta collaborazione con le Amministrazioni ospiti, durante il quale la bellezza dei luoghi incontra la grande musica. Michele Costantini e Alessandro Radovan Perini, chitarristi dell’Accademia Tarrega di Pordenone, daranno vita a un vero e proprio concerto spettacolo, dedicato alle alchimie della chitarra terzina, successivamente proposto anche a Strassoldo (il 4 settembre). Il 19th Century Guitar Duo concentra la sua ricerca sul repertorio europeo per due chitarre del XIX secolo con un'attenzione filologica, anche attraverso l'uso di strumenti originali di quel periodo.



Formatosi nel 2016, il Duo si è esibito in vari concerti sia in Italia che all'estero, ricevendo sempre un lusinghiero consenso di pubblico e critica. Tra i tanti progetti spiccano "Dal Valzer all'Opera: Omaggio a Rossini", "Il genio gaudente: Gioacchino Rossini a tavola", “Guitar Opera”, progetto discografico i cui brani sono stati presentati per la prima nell'autunno 2020 al Pordenone Music Festival.Il nuovo programma musicale è incentrato sul repertorio originale ottocentesco per chitarra e chitarra terzina, includendo anche brani poco conosciuti ma pregevoli che prevedono l'impiego della chitarra decacorde "Schrammel" Nell'ambito del repertorio originale ottocentesco per due chitarre, verranno dunque presentate preziose e rare pagine di M. Giuliani, I. E. Padovec e J. K. Mertz, che prevedono l'impiego della chitarra terzina e dello strumento a dieci corde "schrammel".I brani saranno accompagnati da aneddoti sui compositori e cenni storici sugli strumenti e la loro liuteria. L’ingresso è gratuito e secondo le norme vigenti per partecipare è richiesta la prenotazione, scrivendo a serviziocivile@comune.fagagna.ud.it oppure chiamando i recapiti telefonici tel. 0434 363339, cell. 340 0062930.