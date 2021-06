Pordenone Music Festival omaggia Tiziano Forcolin

Dopo la forzata inattività, dovuta all’emergenza sanitaria l’Orchestra Concentus Musicus Patavinus, sceglie il Pordenone Musica Festival per riaprire la propria stagione concertistica e lo fa con un omaggio a Tiziano Forcolin. Il Concorso per direttori d’orchestra legato al concerto che da 4 anni Farandola organizza assieme al Concentus nella splendida sala dei Giganti a Padova, è infatti dedicato al Maestro, figura indimenticabile nel panorama musicale pordenonese. L’omaggio andrà in scena domenica 20 giugno alle 18 nell’auditorium Concordia a Pordenone e vedrà Luca Del Ben, docente di Farandola, tromba solista e Sergio Lasaponara, direttore. Il programma è interamente dedicato a Franz Joseph Haydn (1732 – 1809), di cui verranno eseguite la Sinfonia N. 104 in Re maggiore “London” e il Concerto per tromba in Mib maggiore. Il concerto per tromba di Joseph Haydn è uno dei più noti concerti del compositore austriaco, col quale pose delle significative basi per creare standard nuovi nella storia della tromba. Nacque per uno strumento ideato dal trombettista Anton Weidinger, la tromba a chiavi , da lui battezzato "tromba organizzata" (organisierte Trompete). Il nome dell'ambiziosa creazione (che preludeva alla moderna tromba a pistoni) era dovuto al fatto che al contrario dei vecchi modelli (tromba naturale) permetteva l’esecuzione di tutte le note all’interno della scala cromatica; possibilità tecnica di cui Haydn fece largo uso. La Sinfonia n. 104 è l’ultima tra le monumentali creazioni del genere composte per Londra e lì eseguita nel 1795. Opera ricca di slanci innovativi e allo stesso tempo conservatrice, nella quale il compositore austriaco riesce a bilanciare i primi fermenti romantici con l’attaccamento ai modelli da lui stesso creati e perfezionati con passione attraverso più di cento Sinfonie.



Il Concentus Musicus Patavinus, Centro di Studi Ricerche e Formazione Musicale è nato nel 1984 all’interno dell’ex Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica, ora Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica dell’Università degli Studi di Padova. Diretta stabilmente dal M° Mauro Roveri, l'Orchestra del Concentus Musicus Patavinus è costituita da più di una trentina di elementi. Affronta un repertorio composto da capolavori del genere sinfonico, sinfonico-vocale e del concerto solistico che spaziano dal periodo classico fino a quello post-romantico L’orchestra del Concentus si è esibita in prestigiose sale da concerto in Veneto, in Trentino e in Lombardia, collaborando con importanti solisti e direttori, e contribuendo anche al lancio di giovani e promettenti solisti.Luca Del Ben è laureato col massimo dei voti e lode al Conservatorio Statale “C. Pollini” di Padova in indirizzo Solistico sotto la guida del M. Diego Cal. Ha suonato sotto la direzione dei Maestri: M.w. Chung, J. Van Der Roost, J. De Meij, F.A. Krager, G. Buchwald, T. Doss, S. Romani, F. Belli, M. Fitz-Gerald, F.M. Sardelli, C. Davis, S. Balestracci, R. Frizza, F. Bonizzoni e F.M. Bressan.Unisce all’attività solistica con organo e pianoforte anche molte collaborazioni con orchestre, ensemble barocchi, gruppi da camera, tra cui: Orchestra “Teatro la Fenice” di Venezia, Orchestra Regionale “Filarmonia Veneta”, Orchestra “San Marco” di Pordenone, Orchestra barocca di Bologna, Orchestra “Città di Gorizia”, Orchestra delle Venezie (con cui ha inciso per Velut Luna), Orchestra barocca “Senza Confini”, Orchestra barocca “Magnifica Comunità” (con cui ha inciso per Classic Voice Antiqua), SamPL ricoprendo spesso il ruolo di solista o prima tromba, ha suonato in diretta per RAI a Beirut per il 30° anniversario di ItalAir in Libano. Ha collaborato con artisti di fama internazionale tra cui: Paolo Belli, Rima Tawil, Sara Mingardo, Roberta Invernizzi.