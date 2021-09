Pordenone Music Festival ospita il 19th Century Guitar Duo

Il tour del 26° Pordenone Music Festival nei Comuni e nei Borghi più Belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia, realizzato da Farandola grazie al contributo della Regione FVG e della Fondazione Friuli, sabato 18 settembre alle 18.00, farà tappa nel Borgo di Toppo, nel comune di Travesio. La Villa dei Conti Toppo-Wasserman ospiterà il concerto-spettacolo del 19th Century Guitar Duo, al secolo Michele Costantini e Alessandro Radovan Perini, i due chitarristi noti per la loro ricerca sulla chitarra dell’Ottocento e del suo repertorio. Il recital dedicato al repertorio originale ottocentesco per due chitarre, presenterà brani di J. K. Mertz e V. Schuster, che prevedono l'impiego della chitarra terzina e dello strumento a dieci corde "schrammel". I brani saranno accompagnati da aneddoti sui compositori e cenni storici sugli strumenti e la loro liuteria. Un’occasione per scoprire e riascoltare repertori di rara esecuzione, frutto di un’attenta ricerca che caratterizza la produzione del Duo a livello internazionale. Il concerto sarà preceduto da una visita guidata al Castello di Toppo. L’’ingresso è gratuito e secondo le norme vigenti per partecipare è richiesta la prenotazione, scrivendo oppure chiamando ai recapiti telefonici Tel. 0427 90350 - cell. 340 0062930 turismo@comune.travesio.pn.it.



Il 19th Century Guitar Duo, composto dai chitarristi italiani Michele Costantini e Alessandro Radovan Perini - che vantano ognuno per conto proprio consolidate e importanti esperienze musicali sia come solisti che in altre formazioni concertistiche - concentra la sua ricerca nel repertorio europeo per due chitarre del XIX secolo con un'attenzione filologica, anche attraverso l'uso di strumenti originali di quel periodo. Formatosi nel 2016, il 19th Century Guitar Duo si è esibito in vari concerti sia in Italia che all'estero, ricevendo sempre un lusinghiero consenso di pubblico e critica. Tra gli ultimi progetti, quello dedicato a Rossini e il recital dedicato alle arie operistiche più famose e amate dell'800, attingendo da autori quali - oltre allo stesso Rossini - Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini; il tutto proposto sempre nella versione originale e inedita del duo chitarristico attraverso le trascrizioni di Michele Costantini. Con questo nuovo progetto, nell'estate del 2020 il duo ha realizzato il prodotto discografico Guitar Opera, i cui brani hanno pubblica durante il Pordenone Music Festival, manifestazione sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia.