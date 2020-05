Pordenone, non si ferma la scuola di musica Fadiesis

"Grazie alla musica, in questo difficile momento, non abbiamo perso la speranza e siamo rimasti uniti anche se lontani. #iorestoacasaesuono è il nostro motto dal 10 marzo", spiegano dalla scuola di musica Fadiesis di Pordenone. "Da sempre, valorizziamo le potenzialità educative e socializzanti della musica, sia nella pratica quotidiana, sia attraverso iniziative straordinarie, ed è proprio in questo periodo di emergenza che non abbiamo voluto venire meno alla nostra filosofia. Grazie all'impegno degli allievi, delle loro famiglie e alla professionalità degli insegnanti, si è potuta avviare un'intensa e proficua rete di attività a distanza che ha permesso e garantito la continuità didattica. L'impossibilità di recarsi in sede per svolgere le attività ha fin da subito impegnato gli insegnanti nell'organizzazione delle lezioni da remoto, grazie alle quali è stato possibile proseguire con la programmazione annuale della scuola".

"Siamo entrati sottovoce, un po’ diffidenti, con il timore di disturbare nelle case dei nostri allievi, accompagnati dall'abbaiare di un cane curioso, da una nonna seduta sul divano intenta a seguire il concerto del nipote, da un papà che partecipa allo studio del figlio, ma anche nelle emozioni degli allievi più grandi, tesi all'inizio come fosse una prova ma poi sempre più tranquilli e a loro agio anche nei brani più impegnativi. Forse la quarantena ha permesso loro di dedicarsi maggiormente allo studio dello strumento, condividendo anche con i genitori questa passione".

"Impegno ed entusiasmo hanno premiato il coinvolgimento e anche l’Ensemble Fadiesis Accordion ha continuato a esibirsi, cogliendo con fervente passione e slancio l'idea di eseguire un brano, ognuno da casa propria, per far sentire la loro presenza e portare avanti il motto #iorestoacasaesuono… Lontani ma comunque insieme, grazie alla musica che ci unisce!", concludono dalla scuola pordenonese.