Pordenone rende omaggio a Rino Gaetano

David Gramiccioli torna in scena all'Auditorium Concordia di Pordenone con la pièce dedicata a Rino Gaetano “Avrei voluto un amico come lui” per la regia di Angela Turchini. L'opera racconta la storia del nostro paese attraverso i brani del cantautore scomparso tragicamente a soli trent'anni in un incidente automobilistico. Rino Gaetano è ancora oggi, soprattutto tra i giovani, uno dei cantautori più popolari ed amati di sempre. Irriverente, graffiante, ma anche sottile e soprattutto intelligente ha cantato il declino di un potere politico che si rigenera dalle sue stesse metastasi.



David Gramiccioli è stato anche scelto dalla RAI per ricordare proprio Rino Gaetano all'ultimo festival di Sanremo. Le tecniche giornalistiche e di indagine, preziosi strumenti e patrimonio capitalizzato dall’esperienza professionale di David Gramiccioli, hanno permesso di tradurre in un’opera teatrale i contenuti, le immagini, le esperienze e l’estetica di tematiche profonde accuratamente selezionate, che hanno attraversato la storia del nostro paese e non solo.



La Compagnia del Teatro Artistico di Inchiesta, di cui fa parte Gramiccioli, è stata insignita del premio Diritti Umani 2012, il premio Elsa Morante nel 2018 e collaborando con le massime istituzioni protagonista di un successo che ha visto oltre 20.000 spettatori in tutta Italia con lo spettacolo "Il Decreto", ospitato anche a Pordenone con grandissimo successo. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Pordenone e organizzato dall’Associazione Piano B, farà tappa a Pordenone sabato 15 febbraio alle ore 21.00 all’Auditorium Concordia. L’evento è gratuito, con offerta libera e la donazione può essere fatta la sera dello spettacolo. Per prenotazioni scrivere una mail a spettacolo.rinogaetano@gmail.com