Pozzis, Samarcanda torna al Visionario

Martedì 7 febbraio alle 20.00 torna eccezionalmente al Visionario l’applaudito road movie Pozzis, Samarcanda! Ospiti in sala il regista Stefano Giacomuzzi e Cocco, il protagonista del film.

Cocco e Stefano sono due amici improbabili legati da un unico obiettivo: arrivare a Samarcanda. Cocco ha 73 anni, un passato tormentato ed è l’unico abitante di Pozzis, paese abbandonato sulle montagne friulane. Da sempre sogna di partire verso est in sella alla sua Harley-Davidson del 1939. L’incontro con Stefano, regista di 22 anni, rende il sogno realtà. Nasce così un viaggio donchisciottesco: 37 giorni, 9 stati e 8000 km, per arrivare fino nel cuore dell’Asia! Cocco in sella ad una moto inadatta a un percorso così estremo. Stefano al seguito, su un furgone con una troupe cinematografica, per realizzare un film sull’impresa e la travagliata storia dell’amico. Tra mille difficoltà, dubbi ed imprevisti anche drammatici, sarà la loro amicizia a permettere ad entrambi di raggiungere la propria meta.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie