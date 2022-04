Preludes, al Mascherini di Azzano Decimo tre stelle della danza

Appuntamento dedicato alla danza al Teatro Marcello Mascherini di Azzano Decimo. Domenica 24 aprile alle ore 21 tre ballerini d’eccezione quali Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez saranno protagonisti di Preludes, serata in cui musica e danza si fonderanno per dare vita a uno spettacolo raffinato. Accompagnate dalla giovane ma già affermata pianista Costanza Principe, le tre stelle si esibiranno su musiche di Chopin, Debussy, Rachmaninov e Bach coreografate da Massimo Moricone, artista riconosciuto nel suo talento da numerosi Premi internazionali. I costumi di Luca Dall'Alpi e il disegno luci di Claudio Schmid contribuiranno a confezionare uno spettacolo elegante e coinvolgente. L’appuntamento è realizzato dal Comune di Azzano Decimo in collaborazione con il Circuito ERT e Artisti Associati.

La serata si aprirà con Fryderyk Chopin del quale Costanza Principe suonerà sette preludi su cui si esibiranno tutti e tre i danzatori, sarà poi la volta di un intermezzo musicale con la giovane pianista impegnata nei preludi da La Cathedral engloutie di Claude Debussy. Seguirà Prelude à l’aprés-midi d’un faune di Debussy interpretato da Anbeta Toromani e Alessandro Macario e Preludio in Do diesis minore, Op. 3 n.2 di Sergej Rachmaninov che vedrà sul palco Anbeta Toromani e Amilcar Moret Gonzalez. Preludes si chiuderà sulle note di Johann Sebastian Bach e con tutte e tre le étoile protagoniste.



Anbeta Toromani è nata a Tirana in Albania; dopo essersi diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, si è perfezionata a Baku in Azerbaijan, prima di rientrare in Albania ed entrare a far parte del Corpo di Ballo del Teatro di Tirana come Prima Ballerina. Il grande pubblico la conosce per aver partecipato nel 2002/2003 alla trasmissione Amici di Maria De Filippi, programma in cui ha continuato a collaborare in veste di Prima Ballerina e in seguito come giudice. Dal 2012 al 2017 ha ballato per il Teatro San Carlo di Napoli, successivamente ha partecipato come ospite in diverse produzioni di successo del Maestro Amedeo Amodio che hanno circuitato nei principali teatri italiani. Alessandro Macario, napoletano, è entrato a dieci anni nella scuola di ballo del Teatro San Carlo. Conseguito il diploma nel 1998, la sua carriera è decollata tanto da arrivare ad esibirsi con continuità alla Scala e poi con la compagnia del Teatro alla Scala in tutto il mondo. Ha ballato anche con il Balletto del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro San Carlo di Napoli e del Teatro dell’Opera di Roma. Amilcar Moret Gonzalez è nato a Cuba e si è diplomato al National Ballet School of Cuba. Vincitore di numerosi premi internazionali, è stato primo ballerino al Bavarian State Ballet, Les Ballets de Monte-Carlo, Zurich Ballet e The Hamburg Ballet. Come Anbeta Toromani, ha lavorato con ballerino e insegnante nella trasmissione Amici. Attualmente è primo ballerino con la Compagnia di Kiel.Costanza Principe ha debuttato in pubblico all’età di sette anni e si è esibita come solista e in formazione cameristica in Italia, Francia, Regno Unito e Sud America. Vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha suonato come solista con, tra le altre, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la Royal Academy Symphony Orchestra e la Melicus Chamber Orchestra. A ottobre 2020 si è diplomata con il massimo dei voti al Corso di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, sotto la guida di Benedetto Lupo.