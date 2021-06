Preludes, all'Odeon di Latisana tre stelle della danza

Arriva nel Circuito ERT Preludes, uno degli appuntamenti più attesi della programmazione di danza di questa ripartenza teatrale. Venerdì 25 giugno alle ore 20.15 sul palco del Teatro Odeon di Latisana saliranno alcuni tra i migliori ballerini del panorama della danza nazionale, Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez che si esibiranno su musiche di Chopin, Debussy, Bach e Rachmaninov interpretate dal vivo al pianoforte da Costanza Principe, artista giovane ma già affermata a livello internazionale. Le coreografie dello spettacolo sono di Massimo Moricone.



Il debutto di Preludes era previsto nel finale della stagione 2019/2020. Lo spettacolo, posticipato più volte a causa della pandemia, ha finalmente visto la luce negli scorsi giorni e arriva nel Circuito ERT grazie alla collaborazione con gli Artisti Associati di Walter Mramor.

Sul palco, come detto, tre grandi nomi della danza nazionale, conosciuti anche al grande pubblico, saranno impegnati in un collage di passi a due e assoli, ideati e coreografati da Massimo Moricone sui preludi di Chopin, Debussy, Bach e Rachmaninov. Tra le esibizioni dei tre danzatori, ci sarà spazio anche per alcuni momenti di piano solo di Costanza Principe.



Tutte le informazioni al sito ERTFVG.IT, info chiamando il CIT Latisana (0431 59288) mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00, giovedì dalle 15.00 alle 18.00.