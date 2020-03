Premio 'Città di Gorizia' a Matteo Oleotto

"Insieme agli altri componenti della commissione, abbiamo deciso all'unanimità di assegnare il premio dei Santi Patroni "Città di Gorizia" a Matteo Oleotto", annuncia su Facebook il sindaco Rodolfo Ziberna. "Grazie Matteo, per aver portato Gorizia nel magico mondo della celluloide e aver dimostrato ai giovani che, con impegno e passione, i sogni possono trasformarsi in realtà".

"La commissione, composta dagli esponenti della Curia, rappresentata dal parroco del Duomo e dal Decano, del Comune di Gorizia, del consorzio per lo sviluppo del Polo universitario, della Cciaa Venezia Giulia e della Fondazione Carigo, non hanno avuto titubanze", racconta Ziberna. "Quello appena trascorso è stato l'anno di Matteo, della sua serie tv Volevo fare la rockstar (2019) e di Mai scherzare con le stelle (2020), opere che hanno portato Gorizia in prima serata in tv nazionale, e questo premio ci è sembrato il modo più sincero per fargli sentire il riconoscimento della città".

"La commissione ha deciso all'unanimità anche di attribuire i premi speciali all’Associazione alpini di Gorizia e a don Sergio Ambrosi. La manifestazione pubblica con le premiazioni avrebbe dovuto svolgersi il 16 marzo ma il Coronavirus si è messo di mezzo e abbiamo, quindi, deciso di annullare l’evento con il pubblico e di trasmettere la cerimonia in streaming dalla Sala Bianca, in Municipio, martedì 17 marzo a mezzogiorno", conclude Ziberna.