Premio Caterina Percoto, slitta la cerimonia di premiazione

Sono un centinaio gli elaborati in gara all’edizione 2020 del Premio letterario Caterina Percoto, promosso dal Comune di Manzano-Assessorato alla Cultura e giunto quest’anno al traguardo dell’8^ edizione. Il contest 2020 aveva individuato un filo rosso tematico tratto dalle “Novelle scelte” che l’autrice friulana Caterina Percoto pubblicava esattamente 140 anni fa, nel 1880: “La noia, questa bava schifosa. Questo frigido serpente che paralizza tutti i moti del cuore”. Parole che, nell’anno del lockdown e del distanziamento, hanno ispirato con grande slancio i racconti degli adulti (ai quali si chiedevano testi racchiusi entro le 20.000 battute) e degli studenti delle scuole Primarie di primo e secondo grado e delle scuole Secondarie, che avevano a disposizione fino a 5mila caratteri per dispiegare la loro creatività.

"Ci siamo resi conto che il tema di quest’anno ha fatto breccia nell’ispirazione dei partecipanti - spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Manzano Silvia Parmiani - Scrivere ha aiutato a lasciar fluire il proprio stato d’animo, mentre scorrevano mesi per tutti molto complicati.

L’edizione di quest’anno, infatti, è risultata la più partecipata tra tutte quelle svoltesi sinora. Con molto rincrescimento siamo costretti a comunicare che nel contesto pandemico viene necessariamente sospesa la Cerimonia di Premiazione dei vincitori: confidiamo di poter aggiornare quella legata all’anno 2020 la prossima primavera, se le condizioni generali consentiranno gli eventi in presenza. Ma certamente non rinunceremo alla individuazione e proclamazione dei vincitori dell’edizione 2020: la Giuria è già al lavoro per completare la valutazione dei testi pervenuti, molto più numerosi delle edizioni precedenti. Lo screening sarà completato entro domenica 6 dicembre ed entro Natale procederemo all’annuncio dei vincitori 2020 del Premio letterario Caterina Percoto".



Cresce dunque l’attesa per conoscere i nomi dei vincitori 2020 e, ancora una volta, Caterina Percoto, autrice iconica dell’Ottocento letterario, dimostra di saper parlare anche al nostro tempo: le sue parole hanno ispirato tanti autori che si sono cimentati nella scrittura per restituire uno stato d’animo diffuso e certo caratterizzante di un anno “speciale”, un anno sospeso come, spesso, lo è stato il nostro sentire fra un’ondata e l’altra dello tsunami pandemico. La parola passa adesso alla Giuria presieduta dalla giornalista Elisabetta Pozzetto e composta anche dall’Assessore Silvia Parmiani, dal direttore Arlef William Cisilino e da Elisabetta Feruglio, Valter Peruzzi, Walter Tomada e Cristina Qualizza.

"Gli elaborati sono molti e siamo ancora in fase di valutazione – spiega la presidente di Giuria Elisabetta Pozzetto – : fin d’ora ringrazio i membri della giuria per il loro lavoro sempre puntuale e appassionato. Mi ha favorevolmente colpita quest’anno la partecipazione degli autori che hanno scelto la lingua friulana, con testi per la gran parte di ottimo livello".