Premio Mattador, iscrizioni al via

Sono ufficialmente aperte da oggi le iscrizioni alla dodicesima edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador. Da quest’anno è possibile partecipare al Concorso semplicemente accedendo alla piattaforma web al link https://iscrizioni.premiomattador.it/



“Da sempre Mattador si impegna ad accogliere e favorire i giovani autori desiderosi di esprimere la propria creatività - dichiara il presidente dell’Associazione Mattador Pietro Caenazzo - per questo siamo lieti di annunciare l’introduzione di questa nuova e smart modalità di partecipazione. Abbiamo deciso di accelerare un processo di digitalizzazione che era già in corso; ci siamo attivati per fornire ai ragazzi uno strumento che renda più semplice, veloce e sicuro l’invio degli elaborati e che incentivi anche la partecipazione dall’estero”.





Ideato e promosso dall’Associazione Mattador, il Premio Internazionale per la Sceneggiaturaè indirizzato ai ragazzi italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l'obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti della scrittura cinematografica.Il Premio è un invito a scrivere soggetti e sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti, espresse con spirito libero, secondo l’idea e la poetica di Matteo Caenazzo, giovane triestino prematuramente scomparso a cui il Premio è dedicato.Proprio il cinema e in particolare la sceneggiatura erano il grande sogno e progetto di Matteo.Quattro le sezioni del Premio: Premioalla migliore sceneggiatura per lungometraggio (euro 5.000), al miglior soggetto (borsa di formazione e 1.500 euro), Corto86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione del corto), Dolly “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di un ulteriore premio di 1.000 euro in base al percorso e al risultato).I vincitori avranno l’opportunità di partecipare a percorsi formativi dedicati e saranno affiancati da professionisti del settore. Tutti i partecipanti possono accedere a lecture, masterclass e convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura.Alcune tra le sceneggiature premiate hanno la possibilità di essere pubblicate nei volumi della collana Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura (Edizioni EUT/Mattador).I lavori dovranno essere inviati via web attraverso la piattaforma dedicataLa Premiazione del 12° Concorsosi svolgerànelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.I regolamenti aggiornati disponibili su