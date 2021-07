Premio Mattador, Luca Pancrazzi realizza il Premio d’Artista 2021

Il Premio Mattador è dedicato alla memoria di Matteo Caenazzo, giovane triestino prematuramente scomparso nel 2009, ed è indirizzato ai ragazzi italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni che vogliono scrivere e illustrare il cinema. Perché proprio il cinema e in particolare la sceneggiatura erano il grande sogno e progetto di Matteo. Il Premio è un invito a scrivere soggetti e sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti, espresse con spirito libero, secondo l’idea e la poetica di Matteo.



Con l’intento di sensibilizzare i giovani alle diverse forme di espressione artistica, Mattador si impegna nella promozione e nella diffusione di iniziative legate all’arte contemporanea. Ai vincitori, fin dalla prima edizione, viene così donato il Premio d’Artista come riconoscimento del loro valore e incoraggiamento per continuare a credere in quello che fanno, proprio come ci ha creduto ogni giorno Matteo.



Nella splendida cornice del Museo Revoltella, che ha ospitato la mostra dei Premio d’Artista 2010-2019 in occasione dei



Il Premio d’Artista Mattador per questa edizione sarà realizzato da Luca Pancrazzi, riconosciuto artista nel panorama internazionale contemporaneo. Classe 1961, toscano, dopo gli studi accademici a Firenze, nella seconda metà degli anni Ottanta negli Stati Uniti ha lavorato nello studio Watanabe alla realizzazione di opere e wall drawings di Sol Lewitt e poi a Roma nello studio di Alighiero Boetti. Artista eclettico (la sua arte attraversa pittura, disegno, fotografia, video, installazione ambientale e scultura), dagli anni Novanta in poi è stato autore apprezzato - ha esposto in musei, gallerie e mostre internazionali, dalla Biennale di Venezia a quella di Valencia, dal Whitney Museum of American Art at Champion al P.S.1 Contemporary Art Center N.Y - con una ricerca basata sull’analisi del medium artistico. Ha indagato le possibilità creative dell’errore e l’uso composito di tecniche e materiali, trattando temi come lo spazio metropolitano e il paesaggio, nel loro rapporto con lo sguardo umano.La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice.Il Premio MATTADOR è reso possibile grazie al contributo di MiC Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia, TurismoFVG, Comune di Trieste, Regione del Veneto, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Fondazione Filantropica Ananian, Fondazione Osiride Brovedani, a donazioni private e quote associative.