Premio Mattador, si svela la giuria

Una nuova classe di aspiranti sceneggiatori è pronta a “laurearsi” con il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador. L’edizione 2020 è chiaramente diversa e speciale: così come il programma istituzionale si è svolto online, anche la selezione e l’annuncio dei finalisti avverrà in maniera inedita vista la contingenza. Sabato 20 giugno alle ore 11:00 a Trieste la presentazione della Giuria dell’11° Premio e l’annuncio dei vincitori della Borsa di formazione Mattador si terrà in live streaming dall’Auditorium della Casa della Musica di Trieste con la presenza della Direzione Artistica del Premio, di Armando Fumagalli (direttore Master in International screenwriting and production Università Cattolica, Milano) e di Andrea Rocco (consigliere amministrazione Cineuropa - Bruxelles), mentre il resto della Giuria presieduta e guidata dalla regista Wilma Labate, con Tamara Prandi (story editor, delegato di produzione Cattleya) e Sara Cavosi (sceneggiatrice, autrice teatrale e radiofonica ed ex finalista di Mattador) sarà in collegamento skype.

L’incontro sarà in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Premio.

Sono ormai undici anni che Premio Mattador regala al cinema nuove generazioni di sceneggiatori e la presenza di Cavosi in giuria è ancora una volta il simbolo della lungimiranza del Premio, che ha individuato e riconosciuto negli anni talenti che poi hanno abbracciato la carriera cinematografica riuscendo a conquistare i propri obiettivi.

I vincitori di tutte le sezioni proposte dal Concorso, sceneggiatura per lungometraggio, soggetto per lungometraggio, sceneggiatura per cortometraggio CORTO86 e sceneggiatura disegnata DOLLY “Illustrare il cinema” verranno premiati il 17 luglio prossimo, quando, sempre in live streaming dalle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, si terrà la Cerimonia di Premiazione dell’11° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador.

Mattador è dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di decorazione pittorica al Liceo artistico Nordio della sua città e di cinema al corso di Tecniche artistiche e dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente il 28 giugno 2009. Nel suo nome e nelle sue passioni il Concorso di scrittura per il cinema si rivolge a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di MIBACT Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Fondazione Kathleen Foreman Casali di Trieste, a donazioni private e quote associative.

Per saperne di più: www.premiomattador.it.