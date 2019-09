Presentata la stagione del Teatro Zancanaro di Sacile

Manca poco più di un mese all’apertura del sipario sulla Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro Zancanaro di Sacile, realizzata congiuntamente dall’Amministrazione Comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Martedì 24 settembre, alle 11.30 nel foyer del Teatro Zancanaro, il Sindaco Carlo Spagnol, l’Assessore alla Cultura Ruggero Spagnol e il direttore dell’ERT Renato Manzoni illustrano l’offerta di spettacolo dal vivo della nuova stagione e la campagna abbonamenti.



Anche il cartellone 2019/2020, come quello della fortunata rassegna andata in archivio nella scorsa primavera, sarà composto da dieci appuntamenti, sei dedicati alla prosa, due alla danza e due alla musica.



Sarà come sempre la prosa a inaugurare la stagione venerdì 8 novembre con Angela Finocchiaro impegnata in Ho perso il filo. La celebre attrice abbandona la formula del monologo per affrontare uno spettacolo difficilmente etichettabile nel quale alla parola si affianca anche la danza con un corpo di ballo di assoluta qualità. Mercoledì 27 novembre lo Zancanaro ospiterà la nuova produzione dello Stabile del Friuli Venezia Giulia, L’onore perduto di Katharina Blum, pièce tratta dal romanzo di Heinrich Böll con Elena Radonicich, Peppino Mazzotta e l’intera compagnia dello Stabile regionale. Uno degli eventi della stagione è senz’altro il musical A Christmas Carol, tratto dall’omonimo romanzo di Charles Dickens. Opportunamente programmato pochi giorni prima del 25 dicembre, martedì 17, lo spettacolo è coreografato da Fabrizio Angelini e vedrà Roberto Ciufoli indossare i panni di Scrooge. Dall’Inghilterra di Dickens si passa agli Stati Uniti di Arthur Miller per il primo appuntamento con la prosa del 2020. Venerdì 31 gennaio Sebastiano Somma sarà il paisà Eddie Carbone, il personaggio protagonista di Uno sguardo dal ponte, intenso dramma ambientato nella comunità italiana di New York. Sempre di questioni familiari si parla, ma questa volta in modo più leggero, ne La casa di famiglia, spettacolo rivelazione delle scorse stagioni che arriverà a Sacile venerdì 6 marzo. Sul palco saliranno gli attori del Teatro Golden di Roma: Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro e Laura Ruocco. Il cartellone di prosa darà l’arrivederci alla prossima stagione il 27 marzo con il più recente lavoro di Gioele Dix, Vorrei essere figlio di un uomo felice, un monologo che parte dalla figura di Telemaco dell’Odissea per arrivare ad analizzare in modo più ampio il rapporto tra padri e figli: si pensa ma si ride anche molto.



Detto della prosa, si passa alla danza. La serata di martedì 10 dicembre sarà una delle più attese dell’intera stagione coreutica del Circuito teatrale regionale perché segnerà il ritorno del coreografo Fabrizio Monteverde al Balletto di Roma. Io, Don Chisciotte è il titolo del lavoro che parte dal capolavoro di Cervantes per aprirsi a uno sguardo sulla contemporaneità. La serata di martedì 11 febbraio sarà consacrata al tango, grazie allo spettacolo Noches de Buenos Aires che avrà per protagonisti otto ballerini e un’orchestra dal vivo che ricreeranno allo Zancanaro il clima di una Milonga.



Come detto, due saranno anche le serate dedicate alla musica. Il primo appuntamento, venerdì 17 gennaio, aprirà per la prima volta alla sperimentazione. La Festa del Paradiso è un progetto firmato da Andrea Lausi e Paola Erdas per Wunderkammer e il Piccolo Festival dell’Animazione. Si tratta di uno spettacolo che unisce le musiche e la danza dell’epoca di Leonardo da Vinci. Nel 1490 Leonardo organizzò la scenografia di un portentoso spettacolo intitolato Festa del Paradiso, commissionato da Ludovico il Moro per le nozze di Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d’Aragona; quelle scenografie e lo spirito dell’intero spettacolo rivivranno virtualmente sul palco dello Zancanaro. Infine, venerdì 3 aprile, la neonata Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia presenterà il Concerto di Primavera su musiche di Ludwig van Beethoven.



La campagna abbonamenti si aprirà martedì 1. ottobre al Teatro Zancanaro con il seguente calendario: dal 1. all’11 ottobre rinnovo abbonamenti, 12 e 13 ottobre cambio posto, dal 14 al 20 ottobre nuove sottoscrizioni con orario 17/20 dal lunedì al sabato, 10.30/12.30 la domenica.

Molteplici e particolarmente vantaggiose le formule di abbonamento previste, che si adattano ai diversi interessi ed esigenze del pubblico combinando tutte e tre le discipline proposte: prosa, musica, danza.