È stata presentata la XIII Stagione di Cas’Aupa. A raccontare i dettagli del ricco calendario è stato il presidente del circolo Arci di via Val Aupa, Francesco Nguyen, che ha precisato: "Come disse qualcuno, viviamo veramente in tempi interessanti. Nonostante le bombe molotov – ha ricordato facendo riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno colpito l’associazione -, il rincaro di tutti i materiali e le difficoltà burocratiche onnipresenti, Cas’Aupa entra nella sua tredicesima stagione sempre più in salute, con centinaia di soci e quasi 40 volontarie e volontari tra le nostre fila, a testimonianza di come i giovani del nostro territorio siano affamati di spazi di aggregazione, di cultura a loro misura e, soprattutto, di creare qualcosa di nuovo".

Da maggio a fine luglio - grazie al supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e in collaborazione con i circoli CRAL, Tina Merlin, Convivialia, Skianto - sono in programma oltre 30 eventi tra concerti, workshop e incontri per portare il meglio della cultura indipendente italiana e internazionale in regione.

"La stagione 2022 del Social Garden di Cas'Aupa – ha fatto sapere in una nota il direttore artistico Vittorio Comand - vuole continuare a seguire la strada tracciata fino a oggi: portare musica giovane, alternativa, indipendente nella nostra città. Artiste e artisti su cui scommettere per il futuro in uno dei pochissimi spazi dedicati rimasti in regione. Il nostro palco è un luogo prezioso – ancora di più alla luce dell’insensato attacco che abbiamo subito nelle scorse settimane – e di cui vogliamo continuare a prenderci cura, perché a Udine c’è vitale bisogno di uno spazio così. Cas’Aupa è un centro di condivisione, sede di tante realtà, che vede nei concerti il culmine del suo senso di aggregazione".

"Con questo pensiero in mente abbiamo costruito la line up di questa edizione, per far scoprire qualcosa di fresco e interessante al nostro pubblico, sempre curioso e ricettivo rispetto ai nomi che portiamo sul palco. Qualche conferma ci sarà – ha chiuso Comand -, come l’alt rock vivace dei Giallorenzo, così come tante novità, dal magnetismo pop dei Baobab! alla frenesia dei Queen of Saba, ma per il calendario completo dovrete aspettare qualche giorno. Dopo due anni col freno a mano tirato a causa della pandemia, ricominciare è ancora più bello".

IL PROGRAMMA. "La prima parte della stagione, intitolata Social Garden” ha sottolineato Nguyen, "è in programma dal 26 maggio al 29 luglio, dal giovedì al sabato, dalle 19 alle 23. Gli appuntamenti musicali si terranno sempre al venerdì e saranno a ingresso gratuito. Unica eccezione, l’evento di apertura: lo stand-up show di Sgargabonzi (comico e autore tv per “Una pezza di Lundini”), che avrà un biglietto dal costo di 8 euro, acquistabile sul nostro sito casaupa.org e si terrà al teatro San Giorgio".

Il primo evento di giugno sarà il concerto (3 giugno) di Giallorenzo. Gli appuntamenti musicali proseguiranno poi con Visconti (10 giugno), Baobab! (17 giugno), Queen of Saba (24 giugno). Tre, invece, i talk in calendario: il 9 giugno “Cas’Aupa incontra: Hangar Teatro”; il 16 “Talk&Taj con Nicola Ermacora”; il 23 “Cas’Aupa incontra Kallipolis”. Il 25 tornerà invece il Buddy Market - mercatino second hand. La XIII Stagione di Cas’Aupa proseguirà poi fino a marzo 2023. Tutti gli eventi saranno aggiornati e disponibili al sito casaupa.org e sui social Facebook e Instagram.