Prevendite al via per 'Music All: dalla Dolce Vita a Notre Dame de Paris'

Iniziano domani, venerdì 4 giugno, le prenotazioni e la prevendita per il concerto “Music All: dalla Dolce Vita a Notre Dame de Paris” in programma in prima nazionale al Politeama Rossetti di Trieste venerdì 2 e sabato 3 luglio 2021 con inizio alle ore 20.30.



Rispetto a quanto annunciato a inizio stagione, accanto a Giò Di Tonno vedremo in scena altri due protagonisti storici di "Notre Dame de Paris”: Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. Gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso.



Gli abbonamenti fissi alla stagione "Le stelle del musical" saranno validi per la recita di venerdì 2 luglio. Anche i biglietti di abbonamento stelle e i biglietti regolarmente acquistati per il concerto di novembre rimangono validi per la data di venerdì 2 luglio.



Eventuali nuove prenotazioni da parte dei titolari di abbonamenti "stelle" dovranno essere effettuate entro la data di mercoledì 30 giugno presso le biglietterie. La prevendita sarà aperta da domani ad esaurimento posti.

Ricordiamo che la capienza delle sale è ridotta per il contingentamento: per informazioni sulla disponibilità di posti e altre eventuali esigenze, invitiamo a contattare la biglietteria telefonicamente, allo 040.3593511.