Prevendite al via per 'Visavì – Gorizia Dance Festival'

Inizierà sabato 16 ottobre la prevendita di tutti gli spettacoli in cartellone alla seconda edizione di Visavì – Gorizia Dance Festival in programma dal 28 al 31 ottobre prossimi. Visavì è il primo festival internazionale transfrontaliero di danza contemporanea a Gorizia e Nova Gorizia, ideato da ArtistiAssociati in partenariato con i Comuni di Gorizia, Cormons e Gradisca d’Isonzo, e con le realtà internazionali SNG di Nova Gorica e il network di operatori della danza Pan Adria (Slovenia, Croazia, Italia).



Da sabato 16 ottobre (e fino al 27) sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti di tutti gli spettacoli in programma presso il botteghino del Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il numero 3270575206. I biglietti saranno disponibili anche online al sito https://www.goriziadancefestival.it/index.php/it/.



Per gli appuntamenti previsti all’SNG di Nova Gorica la prevendita sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso il teatro sito in Trg Edvarda Kardelja 5, - Nova Gorica. Sarà possibile anche avere informazioni telefonando al numero +386 53352247 o scrivendo a blagajna@sng-ng.si.



Durante il festival i biglietti saranno in vendita nei teatri un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.