Prevendite per quattro spettacoli del Teatro Stabile del Fvg

Vanno in vendita i biglietti per i primi spettacoli in programma al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per la Stagione 2020-2021. Le date sono quelle di martedì 22 settembre (in cui gli abbonati “con le stelle” avranno la prelazione per prenotare il posto) e giovedì 24 settembre, giorno in cui apre per tutti la prevendita dei biglietti per i primi quattro spettacoli.



Si tratta della commedia “La pazza di Chaillot” con Manuela Mandracchia, Giovanni Crippa, spettacolo che inaugura la nuova stagione, poi, sempre per il cartellone Prosa “Scintille” con Laura Curino e poi spazio alla musica… Iniziano infatti prenotazione e prevendita anche per il concerto “La fuga delle voci” che porta alla ribalta alcuni straordinari talenti italiani che si sono fatti strada sui palcoscenici di musical europei, capitanati da Filippo Strocchi. Biglietti a disposizione infine per il concerto di Remo Anzovino, in programma il 26 ottobre.



Restano naturalmente in vendita tutte le formule d’abbonamento. Per motivi legati all’emergenza COVID-19 l’accesso alle biglietterie è contingentato: la Biglietteria del Politeama Rossetti è aperta da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 19.

Tutte le informazioni su spettacoli, prezzi, modalità di registrazione e abbonamento sono disponibili anche sul sito www.ilrossetti.it, da cui si accede direttamente all’acquisto e alla prenotazione.