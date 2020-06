Preview del concerto di Remo Anzovino al Teatro Stabile del Fvg

15 giugno 2020: dopo un periodo senza precedenti, di emergenza e lockdown, i teatri italiani possono iniziare a riprogrammare le attività e con le dovute tutele, riaprire le loro sale…



Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha simbolicamente schiuso le proprie porte, in questa significativa giornata, al compositore e pianista corregionale Remo Anzovino, che esegue al pianoforte alcune sue incantevoli composizioni e colonne sonore che gli sono valse nel 2019 il Nastro d’Argento - Menzione Speciale Musica dell’Arte.



Un concerto per piano solo, con il solo artista sotto le stelle del Rossetti: una preview del concerto che Anzovino terrà a ottobre allo Stabile – in collaborazione con Vigna PR srl – e che viene annunciato proprio in questa occasione: primo evento ospite ad andare in programmazione e in vendita, per la stagione 2020-2021.

Il segno positivo di un ritorno alla normalità, di un Teatro che si riapre al pubblico e che non ha mai smesso di lavorare e riorganizzarsi per il futuro. Un futuro prossimo che porterà gli attori della Compagnia Stabile del Teatro a recitare in diverse occasioni nelle rassegne estive all’aperto di Trieste e che ad autunno ricondurrà gli spettatori negli amati spazi teatrali del Politeama.



Come dimostra molto concretamente la inusuale cornice che circonda Anzovino: il palco occupato dai tecnici al lavoro, fra porte da ritinteggiare, riflettori da sistemare, scenografie da creare… tutto in attesa di preparare un ambiente accogliente, poetico, vibrante di suggestioni.Una dimensione che la musica diesprime perfettamente: il pianista pordenonese ha magnetizzato il pubblico regionale in molte occasioni, al Politeama Rossetti in particolare, lo scorso dicembre regalando un incantato tessuto sonoro a “La grande storia dell’Impressionismo” di Marco Goldin. Considerato uno dei massimi esponenti della musica strumentale contemporanea (oltre 6 milioni di streams solo su Spotify) e nuovo erede della grande tradizione italiana per la musica da film il Maestro Anzovino ha al proprio attivo una notevole attività concertistica nazionale e internazionale.L’anteprima del concerto eseguita oggi al Politeama Rossetti, si compone di sei brani per una durata di circa 25 minuti: il video della preview per la regia di Giulio Landini, verrà trasmessa