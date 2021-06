Prima assoluta, a Udine, per il 'Concerto della Roggia'

Gli Amici della Musica concludono la novantanovesima stagione mercoledì prossimo 30 giugno, alle ore 19 al Teatro Palamostre. Per l’occasione, salirà sul palco un doppio gruppo strumentale: in sinergia, l’Accademia Naonis e l’Ensemble Donatello offriranno al pubblico un programma di ampio respiro, che parte dal Barocco per arrivare ai giorni nostri. Bach, Barber e Jenkins lasceranno infatti spazio all’attesa prima assoluta del “Concerto della Roggia”, scritto da Giorgio Tortora – qui anche in veste di direttore – e dedicato alla città di Udine. Tortora ha composto e pubblicato più di cento opere per voce e per strumenti, collaborando anche a produzioni cinematografiche.



Le parti soliste saranno affidate a Luisa Sello – che, oltre a essere Presidente del sodalizio, è concertista e docente di fama internazionale – e a Darya List, che suona un prezioso violino Landolfi del 1761: si tratta di una delle più stimate artiste austriache della sua generazione, recentemente protagonista di una performance live su ORF Tv e reduce da un applaudito tour europeo.



La conclusione della stagione non pone comunque a riposo gli Amici della Musica, che hanno già in calendario oltre 30 concerti estivi: tra questi, ricordiamo i Concerti a Palazzo (a Udine, sotto la Loggia del Lionello), gli eventi di Friuli Concertante e la rassegna Musica & Musica a Grado. Ingresso gratuito per i possessori di FVG Card.La 99a stagione “Grande Musica, Grandi Interpreti” – per la quale saranno diffusi prossimamente in streaming i concerti del Quartetto Kodaly con Marco Scolastra e della star del pianoforte Philippe Entremont – è stata realizzata con il supporto del Ministero per i beni e le attività culturali e di Regione FVG, Comune di Udine, Fondazione Friuli e Università di Udine, in sinergia con Ert, Società Filologica Friulana, Arlef, Fondazione Renati, Unesco, Cirf e il contributo di Banca di Udine, Eurotech e Nord Group.