Prima serata con il pubblico post Covid al Bon di Colugna

E' con un'immagine simbolica che il Teatro Luigi Bon di Colugna annuncia la riapertura questa sera, dopo l'emergenza Covid. Il sipario si aprirà di nuovo e al Bon ci sarà “Di nuovo musica”! Questo il titolo scelto per il giorno della tanto attesa riapertura dei teatri, che la bomboniera di Colugna ha deciso di celebrare con un concerto dedicato ai propri abbonati e alcuni spettatori.

Protagonisti dell’importante serata l’Umbria Ensemble, tra le formazioni cameristiche italiane più note, con il Maestro Claudio Mansutti, clarinettista, didatta e direttore della Fondazione Luigi Bon. Per l’occasione un programma dedicato al raro e affascinante organico di quartetto d’archi più clarinetto, che dopo le celebri l’Ouverture da “La gazza ladra” di G. Rossini e l’Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni si concluderà con l’intenso Quintetto in la maggiore di W. A. Mozart.

Un appuntamento in sicurezza sia per il pubblico, che per gli artisti, che per mettere in atto al meglio il protocollo anticontagio COVID-19 si dividerà in due repliche una alle 18.30 e l’altra alle 21.00.