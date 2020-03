Prima visione on demand di 'Burning - L’amore Brucia'

Grazie a Tucker Film e CG Entertainment è disponibile in esclusiva sulla piattaforma www.cgdigital.it in Prima Visione On Demand 'urning - L’amore Brucia' di Lee Chang-dong, a noleggio e in download digitale: https://tinyurl.com/ta3nyhb



Il Giappone di Murakami e la Corea di Lee Chang-dong (Poetry) per un bruciante mistery-thriller che scava dentro le ombre di uno strano triangolo (amoroso?). Un dramma dell’anima dove tutto è doppio, dove tutto può doppiamente ingannare gli occhi e il cuore. Per Barack Obama, il miglior titolo del 2018.



Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, incontra Haemi facendo una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui. Niente sarà più come prima…



Film della Critica SNCCI

71° Cannes Film Festival: Vulcan Award per la miglior scenografia, FIPRESCI Award

National Board of Review: Miglior Film Straniero dell'Anno

LA Film Critics Circle 2018: Miglior Film, Miglior Attore non Protagonista, Miglior Film Straniero

Grand Bell Award 2018: Miglior Film

APSA Awards: Gran premio della giuria a Lee Chang-dong

Asian Film Award 2019: Miglior Regista

National Society of Film Critics Award 2019: Miglior Attore non Protagonista