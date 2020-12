Primo album da solista per Dj Tubet

Venerdì 4 dicembre è uscito su tutte piattaforme digitali, e poi in versione cd, il primo album solista di Dj Tubet, il rapper e improvvisatore friulano.

Al secolo Mauro Tubetti, è noto anche fra i tifosi bianconeri perché hanno avuto modo di sentire le sue rime pulsare nel cuore dello Stadio Friuli durante i festeggiamenti della festa della Patria del Friuli prima della partita Udinese - Napoli il 3 Aprile 2016.

Non solo: sono quasi 40.000 le visualizzazioni su YouTube per l’inno rap in omaggio all’Udinese Calcio creato sempre dal “Tubo”; una canzone che ripercorre le tappe più gloriose e significative della storia delle nostre zebrette: 'Bianconeri (Alè Udin)'.

L’album appena uscito si intitola 'Fin Cumò' ed è una raccolta dei migliori singoli usciti tra il 2011 e 2020: un percorso in cui la lingua friulana non è più periferia dell'estremo nord est italiano ma centro del mondo in un crocevia di popoli lingue e sonorità.

L’album si può ascoltare su Spotify

Informazioni, testi e contatti su https://www.djtubet.com