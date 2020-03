Professione: Disc jockey

Da almeno due decenni, il Dj è diventato importante come e spesso più di un musicista. Non più ‘gira-manopole’ o selezionatore di ‘musica a richiesta’, è l’anima e il motore della festa, piccola o grande che sia, esperto di diversi generi, di tecniche ‘manuali’ e non solo. E in alcuni casi, può diventare addirittura una superstar… Non solo per alimentare il sogno, ma anche e soprattutto per fornire le tecniche base, oltre a tutte quelle conoscenze legislativo-burocratiche oggi indispensabili, da anni il Dj friulano Max Zuleger organizza un corso aperto a tutti, maschi e femmine di qualsiasi età che vogliano realmente imparare una professione, oggi riconosciuta anche ufficialmente.

Da metà marzo, Zuleger aprirà la nuova edizione di Diventare Dj (www.diventaredj.it), corso completo per formare gli aspiranti Disc jockey, dando la possibilità di sfruttare al meglio capacità ed inclinazioni naturali. Elastico nella struttura (la durata è personalizzabile, le iscrizioni sempre aperte), con docenti qualificati, il corso punta a rinnovare la ‘scuola’ friulana, che ha dato tanti nomi importanti al mondo delle discoteche ieri e dei club oggi. “Molti allievi ora si esibiscono professionalmente nei locali – spiega Zuleger, che di locali ha una certa conoscenza, avendo ‘suonato’ in decine e decine, anche oltre confine - concretizzando il loro sogno. Al termine delle lezioni, l’opportunità di partecipare ad una Dj Convention per emergenti, con visibilità promozionale e la possibilità di esibirsi dal vivo in discoteca. (a.i.)