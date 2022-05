S’intitola “Professione insegnante: quali strategie per la formazione?” la pubblicazione, frutto del lavoro del Centro Interuniversitario Giovani Educazione Orientamento GEO diretto da Marisa Michelini, ordinaria di Didattica della fisica all’Università di Udine, sui risultati di un confronto tra le università, le associazioni e i coordinamenti nazionali, nonché gli studiosi in materia di formazione degli insegnanti italiani. Una risorsa su strumenti e metodi esperiti che giunge nel momento in cui una nuova norma istituisce la formazione iniziale e lo sviluppo professionale in servizio obbligatori degli insegnanti italiani in applicazione del PNRR e che è stata pubblicata lo scorso 30 aprile in Gazzetta ufficiale. Il volume sarà presentato a Roma mercoledì 11 maggio alle 11 e in streaming ed è possibile seguirlo collegandosi al canale Youtube di Fondazione CRUI.



Il programma prevede gli interventi di Giovanni Betta dell’università di Cassino, Sebastiano Fadda, presidente INAPP, Antonio Uricchio, presidente ANVUR per poi lasciare la parola ai curatori del volume Marisa Michelini, Arturo De Vivo e Maura Striano. E’ previsto un intervento da parte del Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi. A seguire interverranno Vincenzo Zara, Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca, Pier Paolo Limone, rettore delegato Crui alla Formazione degli insegnanti e Luigi Berlinguer in qualità di presidente del Comitato MPI per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica.Il volume pubblica i 288 contributi degli oltre 1600 partecipanti al convegno “Professione insegnante: quali strategie per la formazione?” organizzato congiuntamente da GEO e dalla CRUI all’Università di Napoli Federico II nel 2020 e raccoglie le riflessioni di 21 rettori e prorettori di 58 atenei, presidenti e rappresentanti di 47 società scientifiche, associazioni e istituzioni. I due tomi di 1516 pagine contengono i contributi selezionati dal comitato scientifico tra gli studi e le esperienze degli atenei italiani sulla formazione degli insegnanti di tutte le aree disciplinari nel travagliato percorso dal 2000 ad oggi, in cui si sono susseguite modalità diverse e periodi di totale assenza di attività in materia. La pubblicazione contiene inoltre un’indagine svolta dall’INAPP sul PF24 ed il risultato di un questionario sui principi condivisi in materia di formazione degli insegnanti.Si tratta di un lavoro che diviene un vero e proprio strumento di riferimento dettagliato di esiti condivisi nel momento in cui si prevedere l’avvio di una nuova modalità di formazione degli insegnanti in applicazione del PNRR.“La formazione degli insegnanti – sottolinea la professoressa Michelini - è indicata dalla Commissione Europea e dall’OCSE come fattore strategico per lo sviluppo dei diversi Paesi. È oggi una delle sfide più urgenti, in primis per l’Università italiana. Si deve assicurare al nostro sistema di istruzione e formazione insegnanti adeguatamente formati e competenti, di alta professionalità, in coerenza con gli obiettivi della strategia di Lisbona, dell’Agenda 2030 ed in attuazione del PNRR. Le ricerche e le esperienze delle università italiane e degli studiosi in materia ci consegnano un patrimonio per questa sfida”.GEO è un Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento fondato nel 2000. Attualmente il Centro è costituito da una rete di dodici Università (L’Aquila, Bari, Brescia, Calabria, Camerino, Milano-Bicocca, Napoli Federico II, Pavia, Salento, Siena, Trento, Udine) che da tempo sono collegate per attività comuni riguardanti l’orientamento. Lo scopo di GEO è realizzare situazioni di servizio per gli Atenei Italiani nell'affrontare problematiche che non trovano sufficiente tempo di discussione in CRUI: contribuisce alle strategie di sviluppo degli Atenei Italiani con Seminari, studi e Convegni che approfondiscano i temi di interesse. Ha prodotto contributi sui temi: Orientamento, Tutorato, Innovazione Didattica, Educazione alla cittadinanza e formazione degli insegnanti.