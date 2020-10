La programmazione cinematografica relativa alla rassegna Circuito Cinema organizzata al Teatro Comunale di Cormons è stata sospesa in ottemperanza delle misure restrittive dell’ultimo Dpcm in vigore da lunedì 26 ottobre. Pertanto salteranno le prossime proiezioni in cartellone lunedì 26 ottobre e mercoledì 28 ottobre ed almeno fino alla scadenza del decreto (24 novembre 2020).