Prorogato il concorso 'Teatro in piazza'

A causa della emergenza sanitaria in atto nel nostro paese, il Direttivo del Circolo Culturale e ricreativo don Eugenio Brandl di Turriaco ha deciso di prorogare la scadenza del Concorso Teatro in piazza al 30 giugno 2020 con successiva Cerimonia di Premiazione in autunno, in data da definirsi.

“Purtroppo la situazione attuale non ci permette di programmare con esattezza una data – afferma il presidente Elisa Baldo – ma non vogliamo nemmeno bloccare un concorso per cui stanno già giungendo copioni da diversi giorni. Pertanto, con la speranza che davvero tutto si risolva quanto prima, abbiamo pensato di prorogare la scadenza di un mese, con successivo slittamento all'autunno della Cerimonia di premiazione”.

“Sicuramente, in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, la scrittura aiuta, può essere una delle nostre più potenti valvole di sfogo, un modo per urlare al mondo come ci sentiamo e, chissà, che qualche copione non parli proprio di questo difficile periodo”.

Si ricorda che il Concorso biennale dedicato alla scrittura teatrale promosso dal Circolo culturale e ricreativo don Eugenio Brandl di Turriaco gode del patrocinio dell'Associazione Culturale Bisiaca, della Pro Loco Turriaco, della FITA UILT regionale, dell'Amministrazione comunale e della Banca di credito cooperativo del paese. Esso, giunto ormai alla sua settima edizione, è dedicato a copioni teatrali in vernacolo, aperti a tutta la parlata istro veneta, quindi a un'area geografica abbastanza ampia.

Il bando, con la sua proroga, è consultabile on line sul sito del Circolo Brandl (www.circolobrandl.it) sulla pagina Facebook del Circolo stesso o lo si può richiedere via mail a info@circolobrandl.it.