Prosegue a Cividale il Festival di Musica da Camera

A Cividale del Friuli giovedì 6 agosto, alle 21, nella Chiesa di San Giovanni in Xenodochio, si terrà il concerto del Festival di Musica da Camera, organizzato dal Comune di Cividale e dall'Associazione Sergio Gaggia, 'Roma, Parigi, Berlino, Londra, Capitali in musica tra XVII e XVIII secolo', con Maddalena Del Gobbo, viola da gamba, Alberto Busettini, clavicembalo e fortepiano con le musiche di J. d’Anglebert, M. Marais, C. F. Abel, A. Scarlatti, C. Ph. E. Bach.



Londra 23 gennaio 1765, un elegante salotto di un palazzo nobiliare: un signore in abito da sera con elaborate pettinature e splendidi gioielli, gentiluomini in uniforme e completi colorati, candele accese...così possiamo immaginare la prima serata musicale del figlio minore di J. S. Bach e del suo amico Abel, compositore noto come uno dei più grandi virtuosi di viola da gamba dell’epoca. Un duo che diede vita ai primi concerti in abbonamento della storia: i “Bach Abel concerts” serie di sei eventi ai quali si accedeva pagando in anticipo un biglietto.

Però altre capitali precedono Londra lungo questo colto viaggio in cui ci condurranno due illustri ciceroni: Maddalena Del Gobbo, violista da gamba targata Deutsche Grammophon e Alberto Busettini al clavicembalo e al fortepiano.



Ingresso euro 8 interi, apertura dalle 20.