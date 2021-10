Prosegue a Trieste Kaiserfest

Prosegue la quarta edizione di “Kaiserfest”, la tradizionale manifestazione in programma fino al 1° novembre in piazza Ponterosso a Trieste, che prevede visite guidate, conferenze, sfilate in abito d’epoca, musica e gastronomia tradizionale, promossa da Altamarea Eventi, in co-organizzazione con il Comune di Trieste, il patrocinio di Turismo FVG e in collaborazione con Associazione Trieste Ottocento APS.



PROGRAMMA KAISERFEST 2021

Alle 9.30 del 27 luglio 1857, 12.000 triestini attendevano festanti nella piazza del Macello (futura piazza della Stazione), l'arrivo del giovane imperatore Francesco Giuseppe, venuto ad inaugurare la nuova "Ferrovia Meridionale".Per ricordare quel momento, giovedì 28 ottobre alle ore 18.00, l'Associazione Ferstoria incontrerà gli appassionati all’Antico Caffè San Marco di via Battisti 18 con una conferenza sul tema, tenuta da Gianfranco Gioseffi con il corredo di immagini dell'epoca.Ferstoria, Associazione per la Storia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia è un sodalizio che svolge attività inerenti alle conoscenza e preservazione del patrimonio storico ferroviario e di archeologia industriale. Ha operato al Museo Ferroviario di Campo Marzio, promuove rapporti con le consimili attività nella Mitteleuropa, promuove iniziative di turismo ferroviario con treni storici. Collabora con Italia Nostra sui temi della preservazione storica del Porto Vecchio di Trieste . Ha collaborato alla pubblicazione di libri sul tema e ha allestito varie mostre ,tra le quali il centenario della Transalpina a Gorizia del 2006, il centenario del cantiere di Monfalcone nel 2007, "Trieste-Praga" del 2015 a Praga con Italia Nostra , il 160° della Meridionale nel 2017 alla Centrale Idrodinamica. Ferstoria ha anche portato i triestini in Scozia per viaggiare sul treno di Harry Potter.Nella stessa giornata, alle ore 20:00 la storica Trattoria Alba sorta nel 1905 sul colle di San Giacomo in via dell'Istria 25 proporrà una cena "Mitteleuropea" su prenotazione.Ore 18.00 L'Associazione Ferstoria incontrerà gli appassionati all'Antico Caffè San Marco di via Battisti 18 con una conferenza sulla "Ferrovia Meridionale" tenuta da Gianfranco Gioseffi e corredata da foto d'epoca.Ore 20.00 La storica Trattoria Alba sorta nel 1905 sul colle di San Giacomo in via dell'Istria, 25 proporrà una cena con menù Mitteleuropeo. Prenotazione obbligatoria allo 0402038847.Ore 19.30 Piazza PonterossoFabio "Violin" e ChristianOre 19.30 Piazza PonterossoLeonardo Zannier&FriendsOre 12.00 Piazza Ponterosso sfilata in costume a cura dell'Associazione Trieste Ottocento APSOre 19:30 Piazza Ponterosso Twenty Years AfterConclusione della manifestazione