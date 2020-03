Prosegue ad aprile la stagione Chamber Music

Prosegue la Stagione 2020 di Chamber Music Trieste, un appassionante Festival Cameristico di scena al Teatro Miela di Trieste. Mercoledì 8 aprile alle 20.30 il concerto della violoncellista Monika Leskovar in duo con la pianista Martina Filjak, in un programma interamente dedicato a Beethoven, con le 12 Variazioni sul tema da “Judas Maccabeus” di G.F. Händel e le 7 Variazioni in mi bemolle maggiore WoO 46, cui si aggiungono la Seconda Sonata op.5 e la Terza Sonata op.69. E’ questa la prima parte dell’integrale che verrà conclusa a maggio dal giovane Duo Van Pouke.



La violoncellista croata Monika Leskovar (che sostituisce l’infortunata Vassiljeva) è vincitrice di molti premi internazionali e ha suonato in qualità di solista con orchestre di tutto il mondo. Molto attiva anche con recital solistici e cameristici. Non meno quotata la pianista Martina Filjak, Primo Premio e Medaglia d’oro al Concorso Internazionale di Cleveland e ai Concorsi “Maria Canals” di Barcellona e “Viotti” di Vercelli. Info e prevendite presso TicketPoint Trieste – tel. 040 3498276. Biglietti acquistabili anche al Miela mezz’ora prima del concerto. Dettagli e aggiornamenti sul sito www.acmtrioditrieste.it.



E in ottemperanza dell’ordinanza ministeriale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il concerto in calendario mercoledì 18 marzo con protagonista il Quartetto Werther, è rimandato al 1° giugno.



La Stagione 2020 dell’Associazione Chamber Music è sostenuta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e da Mibact, Comune di Trieste, Banca Mediolanum, Itas Assicurazioni, Suono Vivo - Padova e Zoogami.