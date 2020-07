Prosegue il calendario di Villa Manin Estate

Gli spettacoli dal vivo sono ripartiti in Friuli Venezia Giulia dal bellissimo Parco di Villa Manin a Codroipo, uno dei primi a ospitare un concerto con la capienza massima consentita dalle nuove linee guida che regolamentano gli spettacoli dal vivo: mille persone sono accorse lo scorso weekend per i concerti di Raphael Gualazzi e di Raiz, che hanno dato il via a “Villa Manin Estate 2020”, la rassegna organizzata dall’Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia che propone oltre 20 spettacoli dal vivo tra musica, teatro e appuntamenti per bambini (figure nel parco e caccia alla favola), pensati per coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di ripartire, di emozionarsi e di immaginare un nuovo futuro attraverso la cultura.

Ieri pomeriggio, con lo spettacolo “Puntindelfarobellavistasulmare – I Racconti del Dinosauro”, ha preso il via anche “Figure nel Parco”, il contenitore ideato dal CTA di Gorizia per i più piccoli, mentre nel weekend riprenderà “Concerti nel Parco” con un doppio appuntamento: sabato 4 luglio alle 18 si esibirà Margherita Vicario, la nuova voce femminile della scena musicale contemporanea e alle ore 18:00 di domenica 5 luglio toccherà al cantautore Dente, uno dei pionieri della scena indie pop nazionale.

Parallelamente alla sua carriera di attrice che l’ha portata a lavorare con registi di fama nazionale e internazionale (Woody Allen, Marco Pontecorvo, Fausto Brizzi e tanti altri), Margherita Vicario ha sempre portato avanti anche il suo progetto musicale che negli ultimi anni le ha permesso di consacrarsi come una delle nuove voci femminili più interessanti del panorama musicale italiano, con canzoni che portano alla luce temi importanti, ricercatezza e sonorità che entrano sottopelle (il brano Mandela è stato candidato al Premio Voci per la Libertà di Amnesty International per la canzone dell’anno sui diritti umani).

Dente sarà accompagnato sul palco di Villa Manin da Simone Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, per suonare dal vivo i brani del suo ultimo album omonimo e le canzoni del suo vasto repertorio che verranno riarrangiati in chiave acustica: sarà un concerto intimo e raccolto, in cui sarà messa in luce la parte più essenziale del repertorio del cantautore.

A Villa Manin è ricominciata anche l’attività espositiva con una mostra dedicata ad Angiolino, straordinario pittore autodidatta del ‘900 friulano, un caso speciale e unico a livello nazionale per l’energia creativa e la passione sottese alla realizzazione di queste opere che rappresentano un inno alla pace.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con la prenotazione nominativa obbligatoria: sul sito ufficiale www.villamanin.it sono disponibili tutte le informazioni riguardo le modalità di accesso e le regole comportamentali da seguire.

PROGRAMMA COMPLETO VILLA MANIN ESTATE 2020

CONCERTI NEL PARCO

Sabato 27 giugno (ore 18.00): RAPHAEL GUALAZZI

Domenica 28 giugno (ore 18.00): RAIZ

Sabato 4 luglio (ore 18:00): MARGHERITA VICARIO

Domenica 5 luglio (ore 18:00): DENTE

Sabato 11 luglio (ore 18:00): NICCOLÒ FABI

Domenica 12 luglio (ore 18:00): 40 FINGERS

Sabato 18 luglio (ore 18:00): VASCO BRONDI

Domenica 19 luglio (ore 18:00): PLAYA DESNUDA

Domenica 9 agosto (ore 5:30): concerto all’alba DAVIDE “BOOSTA” DILEO

TEATRO E TRILOGIA FRIULANA (a cura del CSS)

Sabato 25 luglio (ore 18.00): LE QUATTRO SORELLE BAU di Elio Bartolini con Marianna Fernetich, Lucia Messina, Giulia Pes, Marta Riservato, Massimo Somaglino. Musiche: Massimo De Mattia, Romano Todesco

Domenica 26 luglio (ore 18.00): TEATRO INCERTO – A TOCS Con Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi

Sabato 1 agosto (ore 18.00): IL GIARDINIERE DI VILLA MANIN di Amedeo Giacomini con Fabiano Fantini (voce narrante), Luigina Tusini (azione pittorica), Glauco Venier (pianoforte)

Sabato 8 agosto (ore 18.00): LA NEBBIA di Franco Marchetta con Hassam Bambore, Giuliano Bonanni, Giorgia Marchetta, Massimo Somaglino.

TEATRO DI FIGURA (a cura del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure)

Giovedì 2 luglio (ore 18:00): PUNTINDELFAROBELLAVISTASULMAR – I RACCONTI DEL DINOSAURO

Giovedì 9 luglio (ore 18:00): DI LÀ DEL MARE

Giovedì 16 luglio (ore 18:00): C’ERA UNA VOLTA UN BAMBINO

Giovedì 23 luglio (ore 18:00): PLAY WITH ME

Giovedì 30 luglio (ore 18:00): LE GUARATTELLE DI PULCINELLA

Giovedì 6 agosto (ore 18:00): SOUND KITCHEN

CACCIA ALLA FAVOLA (a cura del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure)

Venerdì 10 luglio (ore 18:00), Sabato 11 luglio (ore 10:30) e Domenica 12 luglio (ore 10:30)

Venerdì 17 luglio (ore 18:00), Sabato 18 luglio (ore 10:30) e Domenica 19 luglio (ore 10:30)